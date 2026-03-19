La planta que te hace más fáciles los días de calor y además no requiere tantos cuidados

Tener al menos una planta en el hogar no solo sirve como decoración, también es una forma de refrescar los espacios y de hacer que el aire limpio circule con mayor facilidad. Sin embargo, un aspecto que muchos ignoran sobre este tema, es que igualmente puede crearse un huerto pequeño que tenga especies para el consumo personal, incluyendo un vegetal en específico que en épocas de calor resulta buenísimo.

Se trata de las espinacas, conocida por ser una excelente fuente de hierro, pero que también aporta vitamina A, vitamina K, fibra, fósforo y calcio, según información de Medical News Today. Y entre sus muchas ventajas, está el hecho de que cuenta con un crecimiento muy noble, por lo que puede prosperar en jardines caseros para así formar parte de recetas saludables.

¿Cuáles son los beneficios de la espinaca? Así te puede ayudar en tiempos de calor

Al ser sumamente versátil, este vegetal puede encontrarse en ensaladas, sopas, jugos, pastas, guisados o cremas. Por lo que de acuerdo con un artículo de Cleveland Clinic, incrementar el consumo de espinacas puede traer grandes beneficios para el cuerpo, ayudando a disminuir la presión arterial, favorecer la salud digestiva y hasta proteger la vista.

Comer espinacas trae grandes beneficios para el cuerpo|Canva

Mientras que en temporadas de climas extremos, preparar batidos naturales con espinacas impacta positivamente en el sistema innmune, lo que previene resfriados o gripes comunes. Y por si fuera poco, es una excelente manera de mantenerse hidratado, ya que según datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, de cada 100 gramos, al menos 90 gramos son pura agua.

¿Cómo cultivar espinaca en un huerto casero?

Si ya te decidiste a sumar este vegetal a tus cultivos, pero no sabes cómo empezar, debes tener en cuenta que las espinacas que muchos aman en tiempos de calor son muy nobles y las semillas pueden sembrarse directamente en el jardín con tierra fresca. Igualmente puede ponerse en macetas al interior o trasplantarse cuando todavía no maduran para que tengan éxito más rápido.

Las espinacas son muy fáciles de cultivar en casa|Canva

En cuanto a las condiciones del ambiente, necesita pocos cuidados, aunque sí es idóneo que esté en un espacio fresco, con humedad moderada y que sí le dé la luz natural al menos un rato al día, tal como menciona el instructivo de Grow a Good Life. La mejor época para sembrar esta planta (así como otros árboles) es en la primavera o el otoño, cuando el clima tiene una calidez óptima para que crezca hermosa.