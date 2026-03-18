La planta de interior que es super resistente, purifica la energía y además se ve hermosa

Un elemento imprescindible en las decoraciones minimalistas es tener al menos una planta de interior que cumpla con el propósito de adornar los espacios, pero que también sea resistente y hasta disminuya las "energías negativas" del ambiente. Y una especie que cumple con estos parámetros es la Sansevieria, conocida por sus hojas largas y los intensos tonos de verde que la componen.

¿Por qué la Sansevieria es una planta de interior resistente? Así es su rutina de cuidado

La también llamada "lengua de suegra" está considerada entre las especies que tienen una gran capacidad para adaptarse a casi cualquier entorno, incluyendo el interior de una casa o departamento. De acuerdo con información de Jardineries Botanix, esta planta sobrevive con poca luz, a los cambios de temperatura y no requiere de riego constante.

La Sansevieria es una planta de interior muy fácil de cuidar|Canva

Es por esto que incluso se suele decir que "se cuida sola", ya que basta con tenerla en una maceta amplia, que se le riegue al menos cada 3 semanas y dejarla en un lugar con acceso a la iluminación natural (aunque sea poco). Y con esto será suficiente para que crezca linda y se mantenga radiante, salvo en épocas de clima extremo como el invierno, cuando necesitan estar en un sitio seco y no tan expuesto al exterior.

¿Las plantas "lengua de suegra" purifican el ambiente?

Otro de los atractivos de estas plantas de interior que son fáciles de cuidar y combinan con cualquier decoración, es su capacidad de "filtrar" las malas energías de un lugar. Es por esto que hay quienes tienen una en su casa porque tal como explica el sitio especializado Natures Colurs Plants, puede servir como amuleto de Feng Shui y hasta purificar el aire.

La “lengua de suegra” se puede poner en la sala para absorber malas energías|Canva

En cuanto a la mejor ubicación para poner la "lengua de suegra", puede ser en los muebles de la sala o junto a la televisión, para que así sus beneficios se expandan por toda la habitación. También es buena idea ponerla justo en la entrada, pues de esta manera será más sencillo que pueda quitar todo lo negativo (o las energías pesadas después de una visita complicada).