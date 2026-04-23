La espinaca es una verdura que la gran mayoría de las personas consume, ya que aporta varios nutrientes para el cuerpo. Pero lo que muy pocos saben es que hay otra planta cuyo tallo y hojas también son comestibles y ricos tanto en vitaminas como en minerales, así como en fibra y calcio, pero lo mejor de todo es que luce espectacular en el jardín gracias a su exótica flor. Estas son las 5 especies que harán ver tu casa elegante y cara: las puedes poner en cada rincón.

La borraja es una hortaliza originaria del sur de Europa, por lo que es muy utilizada en las cocinas española e italiana. Esta planta aporta grandes nutrientes al ser humano y beneficia al sistema inmune. Además, aporta colágeno y antioxidantes. Estas son las 2 ideas que reemplazan las macetas en los balcones y se ven más aesthetic.

La planta que tiene más nutrientes que la espinaca y todos pueden poner en su jardín|Pinterest

Beneficios de consumir la planta borraja

La borraja es una planta comestible, sobre todo sus tallos y hojas, aunque también su exótica flor se puede consumir, ya que habitualmente es utilizada en ensaladas o repostería, ya que tiene un sabor a pepino. De acuerdo con el portal Dietética Ferrer, esta especie tiene varios beneficios, como lo son:



Aporta minerales

Es antiinflamatorio

Hidrata la piel y fortalece el cabello

Es buen cicatrizante de heridas

Combate la ansiedad y el estrés

Disminuye la retención de líquidos

Ayuda a aliviar la tos y resfriados.

Cabe destacar que la borraja se puede comer o tomar en una infusión. Asimismo, existe aceite de esta planta, presentaciones para cada una de las necesidades de las personas.

La borraja aporta muchos beneficios al cuerpo humano, pero lo más destacable es que hará más vistoso tu jardín, ya que su flor azul cautivará a más de uno. Cabe mencionar que esta planta requiere de luz natural y un riego moderado, por lo que es ideal para poner en el exterior y con mínimos cuidados.