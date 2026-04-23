Hallan sin vida a influencer que fue engañada con falsa oferta de trabajo

La influencer hondureña conocida como “La Mazorca”, cuyo nombre real era Katherine Mejía Argueta, fue encontrada sin vida el pasado 16 de abril de 2026 en una zona rural de aquel país llamada Tocoa. De acuerdo con los reportes, un día antes había sido reportada como desaparecida. La joven, de tan solo 17 años, acudió al sitio por una supuesta oferta de trabajo relacionada con su carrera en redes sociales, algo que la tenía muy emocionada. Desafortunadamente, su sueño terminó en crimen, el cual ya está siendo investigado por autoridades. Se sabe que por el momento hay al menos tres personas detenidas, incluida su pareja.

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¿Dónde y cómo fue encontrada “La Mazorca”?

El cuerpo de la menor de edad fue localizado en una zona conocida como La Palmera, cerca de la carretera CA-13 en Tocoa. De acuerdo con los reportes locales, la joven presentaba signos visibles de violencia y fue hallada un día después de su desaparición. El caso activo de inmediato las alertas de los locales y las autoridades activaron un operativo inmediato.

¿Qué se sabe sobre la falsa oferta de trabajo?

Las primeras investigaciones apuntan a que todo fue un engaño y, según las autoridades, ella fue atraída y contactada por alguien que le ofertaba una oportunidad laboral. Supuestamente, la joven habría acudido acompañada por su novio; sin embargo, todo fue una trampa. Este tipo de modus operandi ha encendido las alertas en redes sociales y sobre todo en países de Latinoamérica, incluyendo México, donde recientemente ocurrió un caso similar.

¿Quiénes están detenidos por el caso?

El caso sigue en desarrollo; lo que se sabe es que hasta el momento se ha detenido a 3 personas, entre ellas al novio. Además, el impacto en redes sociales por el caso es una llamada de atención a las autoridades para evitar este tipo de crímenes. Algunas instancias piden a las jóvenes no caer en historias que prometen fama y falsas oportunidades para convertirse en influencers.

