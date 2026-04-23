Famoso youtuber mexicano revela que fue diagnosticado con cáncer. “Mi fracaso fue tener miedo y no actuar”
El youtuber Luisito Rey reveló en un emotivo video que recientemente perdió un dedo debido a que le diagnosticaron carcinoma, que es un tipo de cáncer.
En un video dedicado a la percepción que tenemos de los fracasos y la idea del éxito, Luisito Rey confesó que fue diagnosticado con cáncer y lo superó. A sus 37 años, abrió su corazón sobre cómo se encuentra actualmente.
El youtuber se dio a conocer hace cerca de 2 décadas, dentro de lo que se considera la primera generación de influencers mexicanos que alcanzaron el éxito; en sus primeros años de trabajo colaboró con Werevertumorro y lo que se conoció como "W2W Crew". Actualmente tiene casi 10 millones de seguidores en YouTube.
Luisito Rey revela que venció al cáncer
En un video de tipo motivacional y reflexivo publicado en su canal oficial de YouTube, Luis Ángel Torres compartió que fue diagnosticado con carcinoma en un dedo. Su video se titula "Superé el cáncer", pero no especifica cuándo recibió el diagnóstico por primera vez y cuánto tiempo duró el tratamiento.
"Mi fracaso fue tener miedo y no actuar", dijo Luisito Rey antes de tocar directamente el tema de su salud. "Hasta hace poco me diagnosticaron un carcinoma en el dedo. Está en proceso de investigación el otro dedo. pero al menos en este [en la mano derecha] no tengo uña, me quitaron toda la uña y me tuvieron que quitar piel de aquí [zona del pecho] para ponerla acá".
El influencer explicó que esta condición pudo haber sucedido como consecuencia de que acostumbraba morderse las uñas por ansiedad, lo cual le provocaba heridas pequeñas en la piel; posteriormente sufrió una infección en estas heridas por realizar la higiene a sus mascotas. Afortunadamente, el carcinoma inicialmente detectado se retiró con éxito.
"Gracias a Dios solo tengo un dedo sin uña, tal vez dos, pero siendo sincero es lo que menos importa. Hoy tengo el aprendizaje que me dejó el haberme perdido y hoy que me encuentro conmigo mismo", explicó Luisito Rey en su video, donde en varias ocasiones reiteró que actualmente considera que se "reencontró".
El creador de contenido también aseguró que se ha aceptado como "perfectamente imperfecto" y que se ha prometido no volverse a perder. "La vida es corta y no ser feliz mínimo una hora al día es un desperdicio garrafal", agregó.