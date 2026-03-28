Las macetas han sido las mejores aliadas para sembrar y tener plantas, ya sea en el interior, jardín, patio o en los balcones, como es el caso. No obstante, este año nuevo la tendencia marca que este tipo de espacios lucen mejor, más ordenados, ya que visualmente son más livianos. Estas son las 4 ideas que reemplazan el portarrollos de papel de baño.

De acuerdo con un artículo del portal La Nación, estas 2 ideas se ven más estéticas y nada amontonadas en el balcón o terraza, ya que esa perspectiva refleja las plantas en macetas que se instalan en el suelo. Asimismo, son una buena opción si vives en un departamento o casa pequeña, ya que estas opciones elevarán las especies. Estos son los 3 perfumes de interior para la sala que transmiten paz y relajación en primavera

Las ideas para reemplazar las macetas en el balcón

1. Soportes o estantes: Este tipo de soportes le dará un mejor orden a tu balcón y así evitar que se vean todas amontonadas las macetas en el suelo. Según los expertos en el diseño de interiores, el color que resalta en ese año para este tipo de estructura metálica es el negro mate, ya que no se verá tan ostentoso.

2 ideas que reemplazan las macetas en los balcones y se ven más aesthetic|Pinterest

2. Colgantes: Las plantas colgantes son una buena opción para que no se vean amontonadas las macetas en el suelo del balcón o terraza. Puedes elegir desde una amplia variedad de especies, como lo son el poto, planta araña, senecio e hiedra, por mencionar algunas.

2 ideas que reemplazan las macetas en los balcones y se ven más aesthetic|Pinterest

Otra de las opciones por las que puedes apostar son las jardineras lineales, las cuales van pegadas a los costados, con el objetivo de que tengas espacio para colocar muebles o para poder caminar sin el peligro de que puedas tropezar. Uno de los puntos a favor es que puedes plantar varias especies en una misma línea, siempre y cuando no se empalmen.