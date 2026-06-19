Cuál es el labial que no debes usar en verano después de los 50 porque envejece

El labial que no deberías usar en verano después de los 50 años, según expertos en maquillaje, es aquel que pertenece a la gama de los marrones oscuros, terrosos apagados o nudes demasiado claros. Estos colores pueden borrar el tono natural de los labios, reducir visualmente su volumen y crear un contraste poco favorecedor con la piel, haciendo que el rostro luzca más cansado o envejecido.

A medida que pasan los años, los labios suelen perder parte de su pigmentación natural y definición. Por ello, expertos profesionales del mundo del maquillaje recomiendan elegir colores que aporten vitalidad y luz en lugar de tonos que neutralicen completamente la boca. Durante el verano, cuando la piel suele lucir más luminosa y bronceada, esta recomendación cobra aún más importancia.

¿Por qué los labiales marrones y los nudes muy pálidos pueden envejecer después de los 50 años?

La maquilladora Bobbi Brown, referente internacional en belleza natural, ha explicado en numerosas ocasiones que el color de labios adecuado debe aportar vida al rostro y complementar el tono natural de la piel. Cuando el labial es demasiado apagado o similar al color del cutis, la boca pierde protagonismo y el rostro puede parecer menos luminoso.

Estos son algunos de los motivos por los que ciertos tonos pueden resultar poco favorecedores:



Borran el color natural de los labios: los nudes extremadamente claros pueden crear un efecto plano y sin dimensión.

los nudes extremadamente claros pueden crear un efecto plano y sin dimensión. Reducen visualmente el volumen: al no generar contraste, los labios parecen más finos.

al no generar contraste, los labios parecen más finos. Apagan la expresión facial: los marrones muy oscuros o apagados pueden endurecer las facciones.

los marrones muy oscuros o apagados pueden endurecer las facciones. Destacan líneas de expresión: algunos tonos mates intensos hacen más visibles las arrugas alrededor de la boca.

algunos tonos mates intensos hacen más visibles las arrugas alrededor de la boca. Restan frescura al maquillaje veraniego: durante los meses cálidos suelen favorecer más los colores luminosos y vibrantes.

La maquilladora Lisa Eldridge, conocida por su trabajo con celebridades y miembros de la realeza, también ha señalado que los tonos excesivamente beige o demasiado cercanos al color de la piel pueden hacer que el rostro pierda equilibrio y luminosidad.

¿Qué colores de labial recomiendan los maquillistas para rejuvenecer el rostro en verano?

Los expertos coinciden en que no se trata de evitar por completo los tonos neutros, sino de elegir versiones que aporten calidez y frescura. Entre las alternativas más favorecedoras destacan:



Rosa natural: aporta color sin resultar excesivo y ayuda a rejuvenecer la expresión.

aporta color sin resultar excesivo y ayuda a rejuvenecer la expresión. Rosa empolvado: ofrece sofisticación y luminosidad a cualquier edad.

ofrece sofisticación y luminosidad a cualquier edad. Coral suave: uno de los tonos favoritos para el verano por su capacidad para iluminar el rostro.

uno de los tonos favoritos para el verano por su capacidad para iluminar el rostro. Melocotón o durazno: favorece especialmente a pieles cálidas y bronceadas.

favorece especialmente a pieles cálidas y bronceadas. Malva rosado: aporta elegancia y ayuda a realzar la pigmentación natural de los labios.

aporta elegancia y ayuda a realzar la pigmentación natural de los labios. Nude rosado: una opción mucho más favorecedora que los nudes beige extremadamente claros.

La maquilladora Charlotte Tilbury suele recomendar tonos que imiten el color natural de los labios, pero con un punto extra de intensidad para conseguir un efecto rejuvenecedor y saludable. Además, los expertos aconsejan prestar atención al acabado del producto.

Las fórmulas satinadas, cremosas o ligeramente luminosas suelen resultar más favorecedoras en labios maduros que los acabados ultramates, ya que aportan una apariencia más hidratada y fresca. En conclusión: los tonos rosados, melocotón y coral ayudan a devolver luminosidad al rostro y se convierten en aliados perfectos para un maquillaje veraniego más fresco, favorecedor y rejuvenecedor.