Ideas de lapiceros de Kuromi con material reciclado

Kuromi es un personaje animado que pertenece a la compañía japonesa Sanrio. La misma fue creada en el 2005 para la serie de anime Onegai My Melody. A esta figura de ficción la podemos encontrar en diversos elementos, pero te enseñaremos a hacer uno personalizado.

Noticias Oaxaca del 15 de junio 2026

Con rollos de papel higiénico, cajas de cartón o botellas de plásticos, podrás crear lapiceros de Kuromi. Lo importante es que el diseño cuente si o sí con el icónico gorro de bufón negro con orejas puntiagudas, la calavera rosa en la frente y el uso de los colores negro, morado y rosa.

¿Cómo hacer lapiceros de Kuromi?

Materiales necesarios



Estructura base: Un rollo de cartón de papel higiénico o una botella plástica cortada a la mitad.

Cartón plano: Una caja de cereal o zapatos vacía para recortar las orejas.

Para decorar: Pintura (negra, morada y blanca) o papel de revistas/hojas de colores que te hayan sobrado.

Detalles: Marcador negro permanente y pegamento blanco o silicón.

El procedimiento para realizarlo es el siguiente:

Tienes que preparar la base por lo que si utilizas rollo de papel lo debes limpiar bien o en caso de una botella plástica corta la parte inferior a la altura que desees tus lápices.

Luego deberás pintarlo completamente de negro o morado o también está la opción de forrarlo con papel de estos colores.

Dibuja y recorta la silueta

Para este paso tienes que dibujar en un cartón plano la silueta de la cabeza de Kuromi con sus dos orejas grandes y puntiagudas. Es importante que te asegures que el ancho de la cabeza sea más grande que el diámetro del rollo o la botella para que pueda resaltar.

Esta es una de las tantas opciones.|Pinterest

Pinta la cara y el gorro

El otro paso es pintar la silueta de la cabeza de color negro. Toma un trozo de papel blanco aparte, dibuja y recorta la forma del rostro (la parte blanca central que parece un corazón invertido). Pégala sobre la silueta negra.

Haz los ojos rasgados, las pestañas y la boca con el marcador de color negro.

Agrega los detalles icónicos

Los detalles son importantes por lo que debes dibujar una pequeña calavera rosa en un papel sobrante, recórtala y pégala justo en el centro de la frente de Kuromi. Para obtener un diseño más tierno agrega unos círculos rosados como mejillas.

Ensamblaje final

Por último, tenemos que pegar la cara de Kuromi en la parte frontal de tu rollo de cartón o botella que ya debe estar decorada. Deja secar por completo antes de colocar tus lápices y marcadores.