Pablo rompe el silencio sobre Daniela Parra en MasterChef 24/7: “Me encantaría decir que sí me enamoré de ella”

Sin duda, MasterChef 24/7 ha sido escenario de deliciosos platillos, grandes talentos y momentos que han dado mucho de qué hablar. Sin embargo, en esta ocasión la polémica sigue persiguiendo a Pablo, el más reciente eliminado de la cocina más famosa de México.

Todo comenzó cuando, antes de su salida del reality, recibió la visita de su pareja Marianela, con quien mantiene una relación de cuatro años. Aunque el encuentro parecía ser un momento lleno de amor y apoyo, algunos detalles llamaron la atención de los espectadores.

Durante la visita, Marianela dejó entrever cierta incomodidad respecto a la cercana amistad que Pablo había desarrollado con Daniela Parra dentro de la competencia. Y es que, aunque el público rápidamente comenzó a "shippear" a los cocineros, ambos siempre dejaron claro que entre ellos existía únicamente una amistad.

La situación tomó mayor relevancia cuando Daniela llegó a cuestionarse si, sin querer, estaba cruzando algún límite que pudiera afectar a Diego, su pareja. Ante ello, Diego salió públicamente a aclarar que no tenía ningún problema con la amistad entre Daniela y Pablo, intentando poner fin a las especulaciones.

Pablo rompe el silencio sobre su relación con Daniela Parra

Tras su eliminación, Pablo comenzó una ronda de entrevistas para hablar sobre su experiencia dentro del programa. Sin embargo, fue durante una conversación con medios en Guatemala donde decidió abordar directamente la polémica.

Mientras respondía sobre las amistades que logró construir dentro de la competencia, mencionó que le gustaría mantener contacto con participantes como Diego, Luis y otros compañeros. No obstante, aprovechó para aclarar de una vez por todas los rumores relacionados con Daniela Parra.

El exconcursante confesó que desconocía la magnitud de la situación fuera del reality y explicó que dentro de la competencia es normal generar vínculos de confianza debido a la intensa convivencia.

Pablo señaló que Daniela se convirtió en una de las personas con las que mejor conectó durante su estancia en el programa y que construyeron una amistad muy cercana. Sin embargo, también reconoció que desde afuera algunas dinámicas podrían interpretarse de forma distinta, por lo que entiende la incomodidad que pudo sentir Marianela.

Yo no voy a aceptar algo por Daniela que no es cierto. Me encantaría decir que me enamoré de ella pero no es cierto.

Con estas palabras, Pablo buscó poner punto final a la controversia. Además, reiteró que Daniela es una amiga a la que aprendió a querer mucho durante el tiempo que compartieron en la competencia.

Finalmente, aseguró que respeta cualquier opinión sobre la situación, pero mantiene firme su postura: entre él y Daniela nunca hubo más que una amistad.

