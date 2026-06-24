Muere esposo de famosa influencer dedicada a documentar la vida de sus cuatrillizos y toda su familia en redes sociales

A través de su cuenta de instagram la reconocida influencer Ronjera Abrahams dió a conocer el sensible fallecimiento de su esposo Carlos Abrahams, “A mi amor eterno, mi mejor amigo, mi esposo: no hay palabras para describir el dolor que siento”, fueron algunas de sus palabras en una publicación que ya alcanza más de 29 mil me gusta y más de dos mil comentarios en donde muchos de sus seguidores han enviado mensajes de condolencias.

¿De qué murió Carlos Abrahams?

Hasta el momento se desconoce la causa oficial de su fallecimiento ya que su esposa no dió más detalles a través de sus redes sociales. Sin embargo dejó ver que se encuentra destrozada ante la pérdida del padre de sus siete hijos. De acuerdo con la publicación de la creadora de contenido, Carlos perdió la vida el pasado 20 de junio “Nunca volveré a ser la misma. Dios, por favor, dame aún más fortaleza mientras intento seguir adelante sin el hombre con quien compartí 16 años y crié a nuestros hijos”, fueron las palabras que acompañaron el posteo en dónde comunicó la noticia, misma que estuvo acompañada de fotografías de ella junto a su marido en diversos momentos de sus vidas como viajes, eventos.

¿Quién era Carlos Abrahams?

Carlos Abrahams fue el esposo de Ronjera Abrahams, ambos se volvieron famosos al documentar la vida de su familia, misma que no era común ya que ambos eran padres de cuatrillizos y tres pequeños más. La pareja compartía en redes sociales el crecimiento de sus hijos, hecho por el que llamaron la atención de miles de personas y rápidamente obtuvieron miles de seguidores que seguían de cerca la vida y todo el contenido que posteaba la pareja. La noticia sobre la muerte de uno de los padres de familia más queridos del internet ha conmovido a todos. “Tu familia estará en mis oraciones. Lamento mucho tu pérdida”, “Mi más sentido pésame”, “Oraciones enviadas”, “Me siento muy apenado desde que me enteré de esta tragedia”, son solo algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación donde Ronjera anunció la noticia.