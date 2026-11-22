El crecimiento de los niños es algo fundamental, y es que es cuando irán incorporando valores, tradiciones y donde van aprendiendo lo que les transmiten los padres o en el colegio, por lo que es fundamental, saber cómo los vamos a criar, lo que le vamos a decir y la manera en la que lo hacemos, ya que esto puede generar algún trauma o tener severas consecuencias. En esta ocasión, los especialistas coincidieron en que hay cinco frases que lastiman a los niños y que las decimos sin darnos cuenta.

En el afán por querer renegar a los más pequeños, los padres terminan diciendo palabras o frases que no son para nada agradables, lo que puede causar serios problemas en los menores al escuchar estos dichos. Por eso, por más enojados que podamos estar como padres, hay que pensar dos veces lo que vamos a decir, ya que están en plena etapa de crecimiento y desarrollo.

Por qué una frase puede afectar tanto

Por otro lado, hay algunas frases que pueden repercutir en la memoria de los chicos, causando incluso traumas que desarrollarán cuando son más adultos, generando heridas profundas, enojos o diversos problemas. Y si una palabra tiene un valor y un poder increíble, no nos imaginamos lo que puede influir un dicho. Por eso, los especialistas compartieron cuáles son las cinco frases que debes evitar decir porque lastiman a los niños.

5 frases que debes evitar decirle a los niños