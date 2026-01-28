4 plantas que puedes poner en un baño sin luz y sobrevivirán... crecerán hermosas

Existen plantas superpoderosas que puedes colocar en un baño pequeño, cerrado, sin luz natural y con humedad, y aun así sobreviven y crecen hermosas. ¿Cuáles son estas especies? Te lo contamos.

El helecho: es una planta de hojas finas, verdes y muy decorativas, con un aspecto frondoso que aporta frescura inmediata a cualquier espacio. De acuerdo con Architecture Digest, sobrevive bien en baños pequeños y oscuros porque ama la humedad ambiental y no necesita sol directo, ya que en la naturaleza crece bajo la sombra de árboles grandes. Para cuidarlo, colócalo en un lugar con luz indirecta tenue, riégalo cuando la tierra esté ligeramente húmeda y evita que el sustrato se seque por completo.

El helecho sobrevive a baños húmedos y con poca luz.|(ESPECIAL/CANVA) La lengua de suegra: también es conocida como sansevieria y tiene hojas largas, rígidas y verticales, de color verde con bordes amarillos o grisáceos, lo que la hace muy resistente y elegante; aguanta baños oscuros porque tolera poca luz y almacena agua en sus hojas, lo que le permite adaptarse a condiciones adversas. Su cuidado es mínimo, según Verdecora: riega solo cuando la tierra esté completamente seca y evita el exceso de agua para que no se pudran las raíces.

La lengua de suegra es una de las plantas que más dura y se muere difícil.|Canva El potos: es una planta colgante de hojas en forma de corazón, verdes o con vetas amarillas, muy popular por su crecimiento rápido; sobrevive en baños pequeños y con poca luz porque se adapta fácilmente a ambientes húmedos y puede vivir con iluminación artificial o indirecta. Cuídalo regándolo una o dos veces por semana, dejando secar ligeramente la tierra entre riegos y podando los tallos si crecen demasiado. Incluso la puedes duplicar fácilmente en agua o tierra.

La planta potos crecerá muchísimo en tu baño.|Canva Zamioculca: tiene hojas gruesas, brillantes y de color verde oscuro, con un aspecto moderno y muy ornamental; es ideal para baños oscuros porque almacena agua en sus tallos y raíces, lo que le permite resistir poca luz y riegos espaciados. Para cuidarla, Verdecora recomienda colocarla en sombra o luz indirecta, riégala cada dos o tres semanas y asegúrate de que la maceta tenga buen drenaje.

La Zamioculca atrae la abundancia, según el Feng Shui.|Canva

Cuál es el significado espiritual de tener plantas en el baño

Muchas personas tienen plantas en el baño para crear un ambiente de relajación mientras se duchan o hacen sus necesidades. Sin embargo, desde lo espiritual, la naturaleza tiene un poderoso significado: son un poderoso imán de la buena fortuna y la prosperidad. Según el Feng Shui, algunas especies recomendadas son la Cuna de Moisés, el Potus, la Sensevieria y el Bambú.