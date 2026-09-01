Atrae mariposas y colibríes a tu jardín con esta poderosa planta

El jardín es el lugar ideal para poder conectar con la naturaleza y descansar de la rutina. Si te gusta observar a las mariposas y colibríes pues hay una planta de fácil mantenimiento que te permite poder atraer a estos animalitos hacia tu hogar.

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La planta en cuestión es la lantana, una planta arbustiva que puede atraer mariposas, abejas y colibríes. Es una gran opción debido a que su composición atrae a estos animalitos.

¿Por qué esta planta atrae mariposas y colibríes?

La lantana camara es una planta con pequeñas flores agrupadas en conjuntos redondeadas que combina diferentes colores. Puedes encontrar en color amarillo, naranja, rojo, rosa y violeta que incluso pueden aparecer dentro de la misma planta. Esta particularidad genera un efecto visual muy llamativo a medida que las flores atraviesan distintas etapas de maduración.

Esta especie produce un néctar que resulta atractivo para los polinizadores. Así es que las mariposas y colibríes encuentras en la lantana una fuente de alimento por lo que si la colocas en tu jardín pues tendrás más presencia de ellos en el hogar.

Por otro lado, tenemos que mencionar que es una planta resistente ya que tolera temperaturas elevadas y períodos de sequía. Es una gran opción para aquellas personas que no tienen buena mano con la jardinería.

Si quieres que florezca debes conseguir una ubicación óptima ya que necesita varias horas de exposición directa al sol cada día. Una buena iluminación favorece el desarrollo de sus flores y permite que la planta conserve su aspecto compacto y saludable.

En cuanto al riego debes tener en cuenta que el primer año después de plantarla conviene mantener una hidratación regular, especialmente en períodos calurosos. Cuando la lantana ya está establecida, puede tolerar mejor la falta de agua y necesita riego cuando el suelo se encuentra seco.

La lantana es una planta que no necesita de muchos cuidados, pero cumple con su función de atraer a los polinizadores para darle más vida a tu jardín.