Cuando una tapa ya no tiene pareja o una olla dejó de utilizarse, es fácil pensar que ambos objetos terminaron su vida útil. Sin embargo, su forma circular, resistencia y algunos diseños con asas o perforaciones pueden aprovecharse de maneras muy distintas. Con un poco de creatividad, las tapas de ollas que normalmente terminarían guardadas pueden convertirse en un accesorio funcional para organizar, decorar o mejorar diferentes rincones de la casa. Desde darle soporte a tus plantas hasta crear soluciones sencillas para mantener tus espacios en orden, hay varias alternativas que vale la pena conocer antes de desecharla.

Ideas para reutilizar tapas de ollas en el jardín

El exterior de la casa es uno de los lugares donde estas piezas pueden encontrar nuevos usos. Su resistencia permite utilizarlas como elementos prácticos para cuidar y decorar las plantas.



Soportes para plantas trepadoras. Las tapas metálicas con perforaciones pueden colocarse en la tierra para ayudar a orientar tallos jóvenes o plantas que necesitan un punto de apoyo. De acuerdo con Arquitectura y Diseño, también puedes aprovechar su forma para crear una estructura diferente junto a una jardinera. Platos para macetas. Una tapa plana y ligeramente profunda puede colocarse debajo de una maceta para recoger el agua que sale después del riego. Así puedes evitar que el exceso termine directamente sobre el piso o los muebles de exterior.

Las tapas de ollas pueden ser mucho más útiles de lo que imaginas fuera de la cocina|IA Espantapájaros casero. Las tapas de acero inoxidable pueden convertirse en un sencillo elemento para mantener a las aves alejadas de determinadas zonas del jardín. Al colgarlas con hilo o cuerda, el movimiento y los reflejos que producen con la luz pueden llamar su atención y ayudar a proteger algunas plantas.

Ideas para reutilizar tapas de ollas dentro del hogar

Su estructura también puede aprovecharse para crear pequeños accesorios que, además de ser decorativos, ayudan a mantener diferentes objetos en su lugar.

