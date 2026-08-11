Reutilizar objetos es la tendencia en este 2026, pues se les puede dar una segunda vida para decorar el interior del hogar. Una de estas piezas son las botellas vacías y papel que ya no usas, para convertirlo en estas 4 ideas de floreros aesthetic para la casa, donde puedes utilizar el material que deja entrar la luz y evita las miradas indiscretas con esta alternativa de las ventanas.

El reutilizar las botellas para floreros es una tendencia que impulsó Better Homes & Gardens, ya que este tipo de objetos y las jarras funcionan muy bien como arreglos decorativos, tanto para la oficina, un negocio o en la casa, donde le puedes decir adiós a la televisión de la sala con esta nueva tendencia que conquista los hogares.

Las 4 ideas de floreros con botellas y papel

1. Papel kraft: Debes cortar tiras de aproximadamente 3 a 5 centímetros de ancho y pegarlas alrededor del recipiente hasta cubrirlo por completo. Después, agrega una segunda capa en algunas zonas para crear textura y, al final, poner un cordón de yute alrededor de la parte superior para tener un mejor acabado.

Manualidades DIY: 4 ideas de floreros aesthetic con botellas y papel que ya no usas|IA

2. Papel de colores neutros: Corta rectángulos, círculos y triángulos en blanco, beige, gris o café claro y distribúyelos sobre la botella. Puedes dejar pequeñas áreas del recipiente original visibles para generar contraste.

3. Efecto tejido: Para ello, corta tiras largas de papel y entrelázalas alrededor del recipiente, alternando la posición de cada pieza. Puedes utilizar papel de revista, periódico o sobrantes de cartulina.

4. Papel blanco y detalles naturales: Cubre la botella con papel blanco y añade una franja horizontal de papel kraft en el centro. Encima puedes colocar una pequeña etiqueta decorativa, una rama seca o una figura recortada.

Antes de poner manos a la obra, lava muy bien la botella, retira etiquetas y elimina cualquier residuo, como restos de bebidas, grasa o polvo.