5 diseños de uñas para manos peludas

Cuando somos personas de manos peludas, es importante buscar algunos diseños de uñas que nos ayuden a obtener un estilo elegante y pulido, resaltando la belleza de nuestra manicura normal. Existen muchas opciones, pero debemos escoger las que mejor nos favorezcan.

Para facilitarte la búsqueda, te vamos a compartir 5 alternativas distintas que seguramente te van a encantar, ideales para lograr un aspecto sofisticado para cualquier ocasión.

¿Qué diseños de uñas usar?

Para quienes tienen manos peludas, uno desea optar por diseños de uñas que le den brillo a nuestras manos y suavizan las facciones fácilmente. Por lo que el Modo IA de Google recomienda emplear las siguientes opciones:

Tonos nude y neutros : Son los maestros en la manicura, ya que nos ayudan a obtener un acabado más juvenil y disimulan las líneas de nuestras manos.

: Son los maestros en la manicura, ya que nos ayudan a obtener un acabado más juvenil y disimulan las líneas de nuestras manos. Rojos cálidos : Si deseas usar color, entonces opta por usar rojos que tengan una base cálida, ya que van a desviar la atención y proporcionarán un toque de elegancia.

: Si deseas usar color, entonces opta por usar rojos que tengan una base cálida, ya que van a desviar la atención y proporcionarán un toque de elegancia. Francesa Micro : Un estilo que nunca falla, es elegante y al mismo tiempo no satura la mano visualmente.

: Un estilo que nunca falla, es elegante y al mismo tiempo no satura la mano visualmente. Efecto glossy : Un brillo intenso va a generar reflejos intensos, logrando que la atención se centre en la manicura.

: Un brillo intenso va a generar reflejos intensos, logrando que la atención se centre en la manicura. Uñas “furry”: A las que se les aplica textura de peluche, algo ideal para quienes buscan algo llamativo.

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¿Qué forma de uñas debo usar?

La forma de las uñas también va a ser determinante al momento de sobresaltar las facciones de nuestra mano. Por eso, si tienes manos peludas, es importante escoger correctamente qué estilo vamos a utilizar.

Se recomienda usar las almendradas u ovaladas, ya que ambas estilizan y dan una apariencia más refinada. Si buscas diseños de uñas cortas, en ese caso se recomienda usar la forma redonda, ya que logra suavizar las facciones de las manos y hace que los dedos se vean más delgados, haciendo a un lado los vellos que tengas. Selecciona tu opción favorita para que la puedas usar, ya sea para un evento formal o para el trabajo.