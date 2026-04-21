5 diseños de uñas estilo princesa Peach

Mario Bros es uno de los videojuegos más importantes de la historia por lo que sus personajes han trascendido en el tiempo. Una de las preferidas, sobre todo por las chicas, es la princesa Peach.

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Los diseños de uñas inspirados en la Princesa Peach de Super Mario Bros suelen destacar por una combinación de elegancia real, tonos rosados vibrantes y elementos icónicos de su vestuario.

¿Cuáles son los diseños de uñas princesa Peach?

1. Clásico Real (Corona y Joya)

Este diseño se centra en los accesorios más distintivos de Peach. Utiliza una base rosa pastel y añade una corona dorada pintada a mano o con dijes 3D en la uña del dedo anular. Puedes complementar el diseño con un cristal azul en el centro para representar su icónico broche.

Este es un diseño muy popular.|Pinterest

2. Estilo Kawaii con Personajes

Para un look más lúdico y detallado, puedes optar por el nail art a mano alzada que incluya el rostro de la Princesa Peach en una uña y a otros personajes como Toad o Yoshi en las demás. Este estilo suele usar colores brillantes y acabados brillantes o "jelly" para un aspecto tierno.

3. Degradado "Peach Glaze"

Inspirado en la tendencia de uñas translúcidas, este estilo utiliza un degradado de rosa a blanco (ombré) con un acabado de polvo perlado o "glazed". Es una opción más sofisticada y minimalista que evoca la delicadeza de la princesa sin ser demasiado temática.

4. Coquette Peach (Moños y Brillos)

Combinando la estética actual Coquette con el mundo de Mario, este diseño utiliza tonos fucsias y rosa suave decorados con pequeños moños blancos en relieve y perlas. Es ideal si buscas un estilo extremadamente femenino y detallado.

5. Francés Temático Nintendo

Una variación creativa de la manicura francesa donde la punta de la uña es de color rosa fuerte y la base rosa claro. Se añaden detalles minimalistas como pequeñas estrellas doradas (las Power Stars) o el patrón de encaje del vestido de la princesa en los bordes.