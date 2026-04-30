5 ideas para reciclar y aprovechar las tapas metálicas de los frascos

En los frascos de vidrio se suelen usar tapas metálicas, con las cuales se logra almacenar todo su contenido, evitando que se presente alguna inesperada filtración. Sin embargo, es usual que en las repisas nos encontremos con esas tapas solas, generando que nos resten espacio en la cocina.

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Para que no las vayas a tirar, te detallaremos 5 ideas para reciclar y aprovechar esos elementos, logrando mejorar su apariencia, además de alargar su tiempo de vida útil.

¿Cómo reciclar las tapas metálicas?

Aunque no lo parezca, las tapas metálicas de los frascos pueden ser usadas de diversas maneras; solamente debes aprovechar nuestra creatividad para usarlas. Por eso considera las siguientes 5 ideas para reciclar y aprovechar los objetos:

Velas: Si en una vela te quedó poquita cera, puedes introducirla en baño maría para colocarla sobre una tapa; solamente no olvides añadir una mecha en el centro y unas gotas de aceite esencial.

Mini marcos de fotos magnéticas: Coloca una foto circular y añade un pequeño imán en la parte trasera para poder colocarlo en tu refrigerador.

Alfileteros de costura: Realiza una almohadilla de algodón o con retazos de tela y pégala a la tapa; podrás colocar tus agujas evitando cualquier pinchazo.

Posavasos “vintage”: Si las tapas son más anchas, puedes forrarlo de corcho o fieltro para usarlo como una base para vasos.

Paleta de pintura: Si eres un amante de las acuarelas y acrílicos, aprovecha la oportunidad para usarlo como un godete para tus mezclas de colores.

¿Cómo puedo quitar las etiquetas de las tapas?

Es usual que las tapas metálicas de los frascos de cristal tengan algunas etiquetas, las cuales pueden ser difíciles de retirar; incluso si usamos agua y jabón repetidamente, puede tardar bastante tiempo en desprenderse.

Se recomienda arrancar el papel; después, con un poco de algodón con aceite de cocina o de bebé, lo pasamos por los restos de pegamento hasta que se desprendan. Puedes repetir el proceso las veces que sea necesario. Al tenerlo limpio, debes lavarlo para retirar la grasa para finalmente usar una de las ideas para reciclar y aprovechar las tapas restantes.