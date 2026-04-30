3 trucos efectivos para eliminar el mal olor de los pies en época de calor

La higiene personal es fundamental para una salud adecuada. El cuerpo debe ser cuidado por dentro y por fuera y es por eso que los hábitos de higiene no deben de faltar, principalmente cuando tenemos jornadas largas de trabajo o nos exponemos al calor o lugares en donde hay mucho polvo en el aire.

Noticias Zacatecas del 29 de abril 2026

Es cierto que existen diferentes factores que pueden demandarnos mayores acciones para cuidar la higiene corporal. Es en este punto que, además de los productos lanzados al mercado, surgen algunos trucos que pueden ayudarnos.

¿Qué causa mal olor en los pies?

El mal olor en los pies es una de las situaciones que se relaciona con la higiene corporal y que es conocida médicamente como bromhidrosis. Este olor se produce principalmente cuando el sudor entra en contacto con las bacterias que habitan naturalmente en la piel.

Los expertos explican que aunque el sudor por sí mismo es inodoro, las bacterias lo descomponen para alimentarse, liberando gases de desecho que generan ese aroma penetrante. Además, es proceso que se intensifica por la falta de ventilación, el uso de calzado sintético o calcetines que no absorben la humedad.

¿Cómo eliminar el mal olor de los pies?

La consulta con un especialista en estos casos nunca está de más y es lo más aconsejable. De todos modos, en base a lo señalado anteriormente, una correcta elección de medias y calzado, sumado al secado adecuado de los pies son las acciones más poderosas que podemos implementar.

Sin embargo, si lo que se busca es reforzar la higiene diaria para eliminar definitivamente el olor a pies, sobre todo en época de calor, los siguientes tres trucos serán de mucha ayuda:

