El ingrediente de cocina que deja tu horno impecable y pocos conocen

La limpieza del hogar suele ser una de las tareas que nadie quiere llevar adelante, pero que sí o sí hay que hacerla, teniendo en cuenta que es fundamental para mantener el orden. Por otro lado, a la hora de limpiar la cocina, debe ser algo frecuente y sin dudas, que el horno no se queda atrás, es que con el paso del tiempo, va acumulando grasa que si no actuamos rápidamente, será difícil eliminarla, por lo que hay un ingrediente de cocina que lo dejará impecable.

Noticias Zacatecas del 1 de julio 2026

El horno es uno de los artefactos más utilizados en la cocina, y es que tiene como función principal cocinar todos los alimentos. Pero, si no se lleva adelante un mantenimiento constante, como una limpieza exhaustiva, es probable que la grasa comience a acumularse en las paredes, a emanar un olor desagradable y perder su utilidad. Por eso, es que se debe limpiar con frecuencia para evitar este tipo de problemas.

No sólo la grasa se impregnará en las paredes del horno, sino que por otro lado también puede acumularse en la bandeja que utilizamos para la cocción de los alimentos, lo que puede hacer que su sabor modifique. Pero, en lugar de utilizar productos químicos de limpieza, hay ingredientes de cocina que se pueden aplicar para la limpieza y que dejarán este electrodoméstico impecable en cuestión de minutos.

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Cómo limpiar el horno con 1 ingrediente de cocina

Para poder limpiar la bandeja y el interior del horno, lo que tienes que hacer es colocar unas pastillas de lavavajillas en el centro y cubrir toda la bandeja con agua hirviendo. Luego, tendrás que esperar 30 minutos para que se disuelva por completo y una vez terminado, refregar bien despacio para poder eliminar los restos que hayan quedado con ayuda de un estropajo o cepillo; y esto hará que la suciedad se vaya desprendiendo.

Qué otro ingrediente puedes usar

Por otro lado, para realizar una limpieza exhaustiva del horno, el ingrediente de cocina considerado como el gran aliado de la limpieza es el bicarbonato de sodio que es perfecto para disolver la grasa sin la necesidad de dañar las superficies y además, eliminará bacterias acumuladas y malos olores.