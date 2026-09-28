El truco con gelatina sin sabor que hará florecer tu lengua de suegra

La semana pasada México comenzó a vivir la estación del otoño por lo que los jardines ya muestran colores muy distintos a los que pueden verse en primavera. Sin embargo, existen algunas plantas que se caracterizan por no sufrir variaciones durante todo el año, siempre y cuando reciban la atención que se merecen.

Noticias Tabasco del 27 de septiembre 2026

El riego es parte de los cuidados que muchas plantas deben tener a diario, pero existen acciones como la aplicación de fertilizantes y abonos que contribuyen con su mantenimiento. En este marco, hoy te contaremos sobre un abono casero para que tu Lengua de suegra se mantenga radiante.

¿Qué es la Lengua de suegra?

La Lengua de suegra, cuyo nombre científico es Sansevieria trifasciata o Dracaena trifasciata, es una planta ornamental perenne que pertenece a la familia Asparagaceae. Se trata de una especie originaria de África.

Esta planta se caracteriza por sus hojas erguidas, rígidas y de textura coriácea. Además, poseen un color verde oscuro con jaspeados grisáceos y, en muchas variedades, tienen bordes amarillos. La Lengua de suegra es muy popular en interiores debido a su gran resistencia, escasas necesidades de riego y mantenimiento.

Gelatina sin sabor para Lengua de Suegra

Más allá de lo señalado anteriormente, si la Lengua de Suegra no es cuidada adecuadamente se puede marchitar o cambiar su estética. Al respecto, un truco casero que cada vez más personas emplean para abonarla es utilizando gelatina sin sabor, un polímero proteico e inodoro extraído mediante la cocción de los tejidos conectivos de origen animal.

Los expertos en jardinería remarcan que este ingrediente aporta nitrógeno a la tierra, un nutriente clave que fortalece las hojas, ayuda a retener la humedad del suelo de forma equilibrada y estimula el desarrollo general de la Lengua de Suegra.

Para elaborar este abono casero se debe combinar una cucharadita de gelatina sin sabor con cinco cucharaditas de un sustrato orgánico como compost, humus de lombriz, turba o fibra de coco. Una vez lograda la mezcla, se coloca en la base de la maceta, distribuyéndola bien por los bordes y entre los espacios de las hojas. Debido a que esta especie procesa los nutrientes despacio, es vital aplicar este remedio únicamente una vez al mes para no sobrecargar el terreno.