Cómo limpiar la mampara de la ducha y dejarla impecable

La mampara de la ducha es una de las zonas del baño que más fácilmente acumula restos de jabón, humedad y cal, lo que puede hacer que el vidrio pierda su brillo y adquiera un aspecto opaco. Mantenerlas limpia no solo mejora la apariencia del espacio, sino que también ayuda a evitar que la suciedad se adhiera con el paso del tiempo.

¿Incontinencia urinaria? Checa este tratamiento para fortalecer el suelo pélvico

Para recuperar su aspecto trasparente no es necesario recurrir a productos agresivos que puedan dañar la superficie. Con una limpieza adecuada y algunos cuidados sencillos es posible eliminar manchas, restos de jabón y opacidad para dejar la mampara en impecables condiciones.

¿Cómo limpiar la mampara de la ducha sin dañarla?

La mampara de la ducha puede acumular con facilidad depósitos de agua dura, restos de jabón, aceites corporales y productos de higiene. Cuando estos residuos permanecen durante mucho tiempo sobre el vidrio, pueden generar un película blanquecina que hace que la superficie pierda brillo y transparencia.

Una de las alternativas más utilizadas para combatir estas manchas es preparar una mezcla de vinagre blanco y agua en partes iguales. La solución se puede colocar en un atomizador, aplicarla sobre las zonas afectadas y dejarla actuar durante unos 30 minutos, antes de frotar suavemente con una esponja o paño no abrasivo, enjuagar y secar.

Si la suciedad persiste, otra opción consiste en preparara una pasta con una taza de bicarbonato de sodio y vinagre. Esta mezcla debe colocarse sobre las manchas, dejar actuar al menos 15 minutos y después retirarse con un material suave, para finalmente enjuagar y secar por completo.

También existen limpiadores comerciales de carácter ácido, aunque es fundamental respetar las instrucciones del fabricante y el tiempo de contacto recomendado. En cualquier caso, conviene evitar materiales abrasivos que puedan rayar el vidrio y comprobar previamente si la mampara tiene algún recubrimiento protector.

Para mantenerla limpia durante más tiempo, lo ideal es secar el vidrio después de cada ducha con un limpiador de goma o un paño de microfibra. Una limpieza frecuente ayudará a evitar que los depósitos se acumulen y se vuelvan más difíciles de eliminar.