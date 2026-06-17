Pon brillantes los pisos de madera con solo un ingrediente de cocina

El piso de madera es una de las opciones decorativas más presentes en los hogares, teniendo en cuenta que aportan una gran cantidad de ventajas, en especial a lo estético y que dará la sensación de calidez y se podrá combinar con todo tipo de texturas. Por lo general, hay quienes lo colocan en la cocina, y hay que garantizarse que esté lo más reluciente posible y existe un truco proveniente de Europa que te ayudará a mantenerlo reluciente y sin dañarlo y que consiste en el uso deun ingrediente de cocina.

Noticias Querétaro del 16 de junio 2026

Es sabido que la limpieza del hogar es uno de los quehaceres domésticos que no debemos negociar si queremos lograr un ambiente ordenado, libre de suciedad, o gérmenes. Y uno de los lugares de la casa en donde debemos centrar nuestra atención es en la cocina, donde más allá de la mesada, hay que fijarnos que el piso esté en condiciones, en especial si es de madera, ya que puede mancharse y será algo difícil de remover.

Entre las ventajas que debemos mencionar de los pisos de madera es que funcionan como un gran aislamiento térmico, en especial durante el invierno y conservando la calidez del hogar; su tiempo de vida es duradero; son hipoalargénicos, que no causa alergias y se purifica el aire. En cuanto a las desventajas, requiere un mantenimiento detallado por lo que puede mancharse con facilidad, por lo que hay un truco con un ingrediente de cocina que te ayudará a dejarlos relucientes.

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El ingrediente de cocina para mantener reluciente el piso de madera

Teniendo en cuenta que el piso de madera aportará calidez y facilidad de combinación, es fundamental su mantenimiento y limpieza; por lo que en lugar de utilizar productos químicos que pueden dañar su superficie, se puede utilizar un ingrediente casero que se ha popularizado gracias a las redes sociales. Estamos hablando del té negro y es que sus compuestos vegetales ayudarán a eliminar la grasa y la suciedad.

Por qué es efectivo el té negro

La clave del éxito del té negro en la limpieza de los pisos de madera radica en que está pensado para recuperar el brillo y mejorar el aspecto general; y es que los taninos presentes en este ingrediente realzan la belleza natural de los pisos de madera sin dañar demasiado la superficie. Para hacerlo, tendrás que dejar hervir el té durante varios minutos, utilizando entre 10 a 15 saquitos en una cacerola con agua y luego aplicarlo utilizando una mopa.