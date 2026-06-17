Ideas DIY: Cómo hacer una maceta autorregable con botellas de plástico pet

El reciclaje sigue siendo una de las prácticas más difundidas a nivel mundial. Nació de la necesidad de contrarrestar los efectos de la contaminación y con el fin de cuidar el medio ambiente, pensando en las generaciones futuras.

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Los plásticos pet se encuentran entre los materiales que más se reciclan a nivel mundial y, por lo tanto, los más empleados a la hora de fabricar diferentes productos. Estos también son empleados en prácticas como el upcycling, a través de ideas DIY.

¿Qué es el plástico pet?

La Inteligencia Artificial (Gemini) nos ayuda a saber que el plástico pet (Polietileno Tereftalato) es uno de los polímeros sintéticos más utilizados en el mundo, perteneciente a la familia de los poliésteres. Este se caracteriza por ser un material lineal, altamente transparente, ligero, resistente a los impactos y con una excelente barrera contra los gases y la humedad.

Esta tecnología remarca que una de las mayores virtudes del plástico pet es que es 100% reciclable, lo que permite recolectarlo, triturarlo y procesarlo repetidamente para dar vida a nuevos productos, reduciendo así la necesidad de extraer nueva materia prima derivada del petróleo.

¿Cómo hacer una maceta autorregable?

Si unimos este noble material con las ideas DIY (“Hazlo tú mismo”), los proyectos en los que se lo puede reutilizar son prácticamente infinitos. Sin embargo, en esta oportunidad la invitación es para crear una maceta autorregable con botellas de plástico pet.

A continuación se detalla el paso a paso para hacer tu propia maceta autorregable de una manera fácil y amigable con el medio ambiente:



Materiales: Botella de plástico pet, cuerda, cordón de algodón o un trozo de tela absorbente, cutter o tijeras afiladas, sustrato liviano, un clavo y un encendedor.

Paso a paso

El corte principal



Lava bien la botella y sácale la etiqueta. Con el cutter, córtala por la mitad (o un poquito más arriba de la mitad). La mitad superior (la del pico) será el contenedor para la planta. La mitad inferior (la base) funcionará como el tanque de reserva de agua.

Preparar el sistema de succión (Mecha)



Haz pasar el cordón de algodón por el pico de la botella. El truco: El cordón debe ser lo suficientemente largo para llegar al fondo de la base de la botella y, a la vez, sobresalir unos 10 cm hacia arriba dentro de la parte de la tierra.

El ensamblaje



Da vuelta la mitad superior (con el pico hacia abajo) y encájala dentro de la base. Quedará como un embudo flotando sobre el fondo. Asegúrate de que el cordón caiga bien hacia el fondo del recipiente inferior.

Tierra y planta



Sostén la mecha de algodón hacia el centro de la maceta mientras vas agregando el sustrato. Esto garantiza que el agua se distribuya de forma pareja por toda la raíz. Planta tu brote o semilla y presiona suavemente.

Primer riego y funcionamiento

