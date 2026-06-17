5 diseños de piñatas caseras de Peppa Pig: ideales para las fiestas infantiles

Las piñatas son elementos decorativos que no pueden faltar en ninguna fiesta de cumpleaños infantil; teniendo en cuenta que está repleta de sorpresas y de dulces, que el cumpleañero rompe para que todos puedan disfrutar y que se ha convertido como un ritual. A la hora de elegir un diseño, cada uno lo hará de acuerdo a sus preferencias y no hay dudas que Peppa Pig se ha vuelto en tendencia y se ha ganado el cariño de los más pequeños.

Cuando pensamos en la decoración de un cumpleaños infantil, hay que tener en cuenta varios aspectos, como la comida que vamos a darle a los invitados y la cantidad que necesitaremos; como así también cuál será la temática que reinará en la fiesta. Los más pequeños suelen tener personajes predilectos, que van desde personajes de televisión, series, videojuegos, entre otros; y que sin dudas que el nombre de Peppa Pig no es la excepción, y que esto se plasmará en las piñatas.

Peppa Pig se ha convertido en uno de los personajes más queridos por los niños pequeños y es que se trata de un dibujo animado que sigue las aventuras de una cerdita de 4 años junto con su familia y amigos; y que en todo momento está remarcando los valores. Por eso, es que a la hora de elegir una temática de cumpleaños infantil, no puede faltar y mucho menos en una piñata, por lo que te vamos a compartir algunos diseños que irán variando en su tamaño.

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Elementos para la piñata de Peppa Pig

Cartón de gran tamaño

Pedazos de cartón para los laterales de la piñata

Papel crepé rosado

Pegamento o silicona

Cinta adhesiva

Tijera

Cúter

Cartulina blanca y negra para los detalles de la cara

Cómo hacer la piñata de Peppa Pig

Dibujar la imagen de Peppa Pig en el cartón y repetirlo dos veces Cortar las partes con las tijeras Pegar los bordes de cartón en los laterales para armar las piñatas y juntar las dos imágenes y reforzar con cinta adhesiva Realizar el agujero en la parte superior de la piñata Decorar la piñata con el papel crepé rosado junto con la cartulina