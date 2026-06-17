¿Nuevo romance? Captan a Shakira junto al actor mexicano Manuel García-Rulfo en Los Ángeles e imágenes desatan teorías 

En las últimas horas, Shakira volvió a ser tema dentro de la conversación digital después de que fuera captada junto al actor mexicano Manuel García Rulfo, saliendo del Sunset Tower Hotel, en Los Ángeles. Tras viralizarse las imágenes, las especulaciones sobre el nuevo romance no se han hecho esperar, ya que se pudo ver a la "pareja" besandose.

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¿Qué se sabe sobre Shakira junto al actor mexicano Manuel García-Rulfo?

De acuerdo a lo que se ha declarado en redes sociales, las imágenes fueron captadas pocos días después de la participación de la cantante durante la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™️ .

No obstante, dentro de las imágenes se les ve saliendo juntos del Sunset Tower Hotel, en Los Ángeles, lo que ha provocado que se especule sobre una posible relación. Aunque es importante señalar que hasta ahora ninguno de los involucrados ha salido a declarar al respecto sobre una relación formal.

👩‍❤️‍💋‍👨 | Shakira y Manuel García-Rulfo están en esa etapa inicial del romance en la que no pueden separarse. Y da gusto ver a la Loba enamorada. pic.twitter.com/wIPS12Dh1m — ShakiraVerse (@ShakiraVerse) June 16, 2026

¿Qué ha dicho Shakira sobre su relación?

Recientemente, la cantante habló en la prensa pública sobre su vida sentimental, en donde dejó en claro que ahora se encuentra solamente criando a sus hijos, advirtiendo que por ahora no está interesada en una relación, motivo por el cual las especulaciones no han hecho más que incrementar.

Es importante señalar que, hasta el momento, la cantante como el actor no se han hecho presentes para aclarar los crecientes rumores, además de que dentro de la conversación digital, tampoco se ha señalado que la supuesta pareja mantenga algún tipo de actividad romántica. Por lo que solo será cuestión de tiempo para conocer si es que existe una relación formal.

¿Quién es el actor mexicano García-Rulfo?

El actor Manuel García-Rulfo es conocido por su participación en la serie The Lincoln Lawyer, además de apariciones en películas como Jurassic World Rebirth y A Man Called Otto. Recientemente, el actor estuvo en el foco de las redes sociales tras terminar su relación con Audrey McGraw, después de que se dejaran de seguir mutuamente en Instagram.