7 trucos caseros para aclarar las ojeras oscuras y descansar la mirada

La hiperpigmentación periorbitaria y la congestión vascular son las causas biológicas detrás de las ojeras oscuras y la mirada cansada.

Esto se debe al adelgazamiento de la piel en el contorno de los ojos, que llega a ser hasta cinco veces más fina que la del resto del rostro.

Los trucos caseros formulados con ingredientes botánicos y elementos fríos actúan mediante dos mecanismos validados: el primero es la vasoconstrucción y el segundo reduce el flujo de sangre acumulada para aclarar los depósitos de melatonina superficial.

Los 7 trucos caseros para aclarar las ojeras oscuras

Bolsas de té

Infunde dos bolsas de té verde o negro en agua caliente durante 3 minutos, retíralas, deja que se enfríen y mételas al refrigerador por 20 minutos.

Después colócalas sobre los ojos cerrados; la cafeína del té absorberá el líquido que retuviste debajo de los ojos.

Rodajas de papa cruda

Corta dos rodajas finas de una papa fría y limpia. Aplícalas directamente sobre la zona de las ojeras. La catecolasa ayuda a mitigar el tono grisáceo o azulado de la piel de forma progresiva.

Los trucos caseros para corregir las ojeras oscuras|Pexels: Monstera Production

Compresas de leche entera fría

Sumerge dos discos de algodón en leche entera bien fría. Exprime el exceso y colócalos sobre los párpados inferiores. El ácido láctico exfolia e hidrata la piel seca del contorno.

Rodajas de pepino fresco

Corta dos rodajas de pepino recién sacado del refrigerador y colócalas sobre los ojos. Su alto contenido de agua y vitamina C alivian el aspecto de la mirada cansada.

Cucharas de metal

Es un truco infalible que consiste en colocar dos cucharas de metal en el refrigerador por unos minutos y después ponerlas sobre los ojos para desinflamar las bolsas de la mañana.

Aclara tus ojeras oscuras y descansa tu mirada con estos trucos caseros|Pexels: Polina

Masaje con aceite de almendras

Este debe realizarse por las mañanas, aplicando una sola gota en los dedos anulares y dando ligeros toques desde el lagrimal hacia el exterior para drenar la sangre.

Mascarilla de aloe vera

Extrae gel puro de aloe vera y déjalo enfriar. Aplica una capa delgada debajo de los ojos y aprovecha sus propiedades antiinflamatorias.

