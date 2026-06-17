7 trucos caseros para aclarar las ojeras oscuras y descansar la mirada
Conoce cuáles son los mejores trucos caseros para aclarar las ojeras oscuras y lucir un rostro que proyecte una mirada abierta, radiante y descansada
La hiperpigmentación periorbitaria y la congestión vascular son las causas biológicas detrás de las ojeras oscuras y la mirada cansada.
Esto se debe al adelgazamiento de la piel en el contorno de los ojos, que llega a ser hasta cinco veces más fina que la del resto del rostro.
Los trucos caseros formulados con ingredientes botánicos y elementos fríos actúan mediante dos mecanismos validados: el primero es la vasoconstrucción y el segundo reduce el flujo de sangre acumulada para aclarar los depósitos de melatonina superficial.
Los 7 trucos caseros para aclarar las ojeras oscuras
- Bolsas de té
Infunde dos bolsas de té verde o negro en agua caliente durante 3 minutos, retíralas, deja que se enfríen y mételas al refrigerador por 20 minutos.
Después colócalas sobre los ojos cerrados; la cafeína del té absorberá el líquido que retuviste debajo de los ojos.
- Rodajas de papa cruda
Corta dos rodajas finas de una papa fría y limpia. Aplícalas directamente sobre la zona de las ojeras. La catecolasa ayuda a mitigar el tono grisáceo o azulado de la piel de forma progresiva.
- Compresas de leche entera fría
Sumerge dos discos de algodón en leche entera bien fría. Exprime el exceso y colócalos sobre los párpados inferiores. El ácido láctico exfolia e hidrata la piel seca del contorno.
- Rodajas de pepino fresco
Corta dos rodajas de pepino recién sacado del refrigerador y colócalas sobre los ojos. Su alto contenido de agua y vitamina C alivian el aspecto de la mirada cansada.
- Cucharas de metal
Es un truco infalible que consiste en colocar dos cucharas de metal en el refrigerador por unos minutos y después ponerlas sobre los ojos para desinflamar las bolsas de la mañana.
- Masaje con aceite de almendras
Este debe realizarse por las mañanas, aplicando una sola gota en los dedos anulares y dando ligeros toques desde el lagrimal hacia el exterior para drenar la sangre.
- Mascarilla de aloe vera
Extrae gel puro de aloe vera y déjalo enfriar. Aplica una capa delgada debajo de los ojos y aprovecha sus propiedades antiinflamatorias.