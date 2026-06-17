“Sentí horrible": Jazmín recuerda las desafortunadas reacciones de los Chefs a su platillo con almejas

La quinta semana de MasterChef 24/7 comenzó a mostrar la evolución de los cocineros en el reality show; sin embargo, eso no implica que no haya tropiezos de vez en cuando y para muestra está el platillo que presentó Jazmín en la gala por el Pin del Chef, propuesta que fue recordada por la participante al especular sobre lo que ocurrirá esta noche.

"Me comí un puño de tierra": Jazmín recuerda la reacción del Chef Poncho

Tras hablar sobre qué es lo que preparán los cocineros en la gala de beneficio o castigo, Jazmín recordó el platillo que presentó ayer por la noche junto con Antrax y la reacción de los paladares más exigentes de México.

Como los participantes tenían la encomienda de estimular los sentidos de los Chefs y ponerles la piel chinita, los cocineros decidieron hacer un platillo con almejas; sin embargo, no recibieron las mejores reacciones, especialmente por parte de Poncho Cadena, quien les pidió que tuvieran mayor cuidado con la limpieza de los moluscos.

Al especular con Camila, Jazmín recordó las declaraciones de los Chefs, en especial lo dicho por Cadena y es que él apuntó que sintió que se había comido "un puño de tierra". La cocinera dijo que sintió "horrible" y que estaba avergonzada por truncar la racha de buenos comentarios de los demás platillos y por haber decepcionado a los paladares más exigentes de México.

Cabe apuntar que Camila también dijo que se sintió mal con sus canelones con chocolate que presentó en la segunda ronda del reto, pues les faltó tiempo de preparación en el horno.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Hoy es martes de beneficio o castigo y se definirán a los tres capitanes de la semana, los cuales estarán al frente de la próxima batalla por equipos de este miércoles; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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