Cómo decorar un pastel de Toy Story: ideas sencillas y fáciles

Uno de los dibujos animados más populares de todos es ‘Toy Story’ y es que esta franquicia creada por Pixar ha logrado ganarse el cariño de muchas personas y que sin dudas ha trascendido generaciones. Es que dentro de los próximos días se producirá el estreno de la quinta película en la que veremos las aventuras de Woody y sus amigos y por eso, es que se convertirá en la decoración principal de muchos cumpleaños infantiles y a continuación te dejaremos cómo podrás decorar un pastel.

‘Toy Story 5’ se estrenará en los próximos días en todos los cines y se tratará de la quinta entrega de esta franquicia creada por Pixar y que cuenta las aventuras del vaquero Woody y sus amigos; y que son juguetes que toman vida cuando nadie los ve. Su primer estreno se produjo en la década del ’90 y así como en un principio enamoró a la generación de ese momento, con la última película atrae a los más pequeños.

No hay dudas que una de las temáticas de decoración de cumpleaños infantiles que será furor es de Toy Story y ante la llegada de la nueva película, volverá a ser el centro de atención, por lo que muchas fiestas tendrán imágenes y elementos relacionados a estos personajes. En este caso, te vamos a comentar cómo decorar un pastel, que podrás adaptar de acuerdo a las preferencias, con sus ingredientes y demás.

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Ingredientes para decorar un pastel de Toy Story

2 tazas de harina de trigo

3 huevos

1 taza de leche

½ taza de aceite vegetal

1 ½ tazas de azúcar

2 cdas de polvo para hornear

¾ taza de cacao en polvo o vainilla

1 cda de esencia de vainilla

Colorante en gel azul cielo

500 ml de crema para batir (chantilly)

Dulce de cajeta o crema de chocolate para rellenar

Fondant blanco y marrón para detalles

Cómo decorar el pastel de Toy Story

Precalentar el horno a 180°C, mezclar los ingredientes secos en un tazón y los húmedos en otros; unir ambas preparaciones batiendo suavemente y verter la mezcla en el molde y hornear por 45 minutos Cortar el bizcocho horizontalmente, colocar la primera capa y añadir una generosa porción de dulce de cajeta o crema junto con galletas trituradas Batir la crema y luego agregar gotas de colorante en gel azul cielo y mezclar; cubrir todo el pastel con una capa fina, refrigerar 10 minutos y aplicar una capa más gruesa para dejarlo fino Decorar como Toy Story, por lo que tendrás que colocar el fondant y cortar formas de nubes, pegarlas alrededor para simular el famoso cielo de la película Colocar encima los personajes que quiera añadiendo figuras de plástico