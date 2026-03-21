Cómo limpiar tablas de cocina de madera y plástico: El mejor método casero

Las tablas de cocina son uno de los utensilios más utilizados en el hogar, pero también uno de los que más bacterias pueden acumular si no se limpian correctamente. Ya sea de madera o de plástico, su superficie porosa o con microcortes puede convertirse en un foco de contaminación cruzada si no se desinfecta de manera adecuada.

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En este contexto, cada vez más personas buscan métodos caseros, efectivos y seguros para mantenerlas limpias sin recurrir a productos agresivos. La buena noticia es que existen soluciones simples, respaldadas por expertos y estudios científicos, que permiten eliminar bacterias y prolongar la vida útil de estas superficies.

¿Cómo desinfectar tablas de cocina?: guarda este método casero con vinagre, limón y sal

Uno de los métodos más recomendados por especialistas en seguridad alimentaria combina vinagre blanco, limón y sal gruesa. Este procedimiento no solo limpia, sino que también ayuda a eliminar olores y reducir la carga bacteriana.

El proceso es sencillo: primero se espolvorea sal gruesa sobre la tabla. Luego se frota con medio limón, aprovechando su acidez natural. Finalmente se enjuaga con agua caliente. Para una desinfección más profunda, se puede aplicar vinagre blanco y dejar actuar unos minutos antes de secar.

Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), el vinagre tiene propiedades antimicrobianas leves, mientras que el limón actúa como agente ácido que dificulta la proliferación de bacterias. Aunque no sustituye a desinfectantes industriales en contextos profesionales, es una opción eficaz para el uso doméstico.

La microbióloga Elizabeth Scott, de la Universidad de Simmons, señala que "la fricción mecánica durante la limpieza es clave para eliminar microorganismos, más allá del producto utilizado". Esto refuerza la importancia de frotar bien la superficie.

¿Cuál es la diferencia entre tablas de madera y plástico?: cuidados y recomendaciones

Aunque durante años se pensó que las tablas de plástico eran más higiénicas, estudios han demostrado que las de madera también pueden ser seguras si se mantienen correctamente. Investigaciones de la Universidad de California revelaron que este último material tiene la capacidad de absorber bacterias y atraparlas, evitando que vuelvan a la superficie.

Sin embargo, cada material requiere cuidados específicos. Las tablas de madera no deben sumergirse en agua durante largos periodos, ya que pueden deformarse o agrietarse. Además, es recomendable hidratarlas periódicamente con aceites minerales aptos para cocina.

En el caso de las tablas de plástico, aunque son más resistentes al agua, pueden desarrollar cortes profundos con el uso, donde se alojan bacterias. Por eso, los expertos recomiendan reemplazarlas cuando presentan desgaste visible.

Otra recomendación clave es separar tablas según el tipo de alimento: una para carnes crudas y otra para frutas o verduras. Esta práctica reduce significativamente el riesgo de contaminación cruzada.