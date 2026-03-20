Cómo preparar tu casa para la primavera: Tareas de limpieza esenciales en marzo

Con la llegada de marzo, muchas personas comienzan a sentir la necesidad de renovar los espacios del hogar. La transición hacia la primavera no solo implica cambios en el clima, sino también una oportunidad ideal para realizar una limpieza profunda que permita dejar atrás el polvo, la humedad y el desorden acumulado durante los meses anteriores.

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Este ritual, conocido como limpieza de primavera, no es solo una cuestión estética. Expertos en organización y bienestar aseguran que mantener el hogar limpio y ordenado influye directamente en el estado de ánimo y la productividad diaria. Por eso, preparar la casa en esta época del año se ha convertido en una práctica cada vez más valorada.

Limpieza de primavera: ¿Qué debes limpiar sí o sí en marzo 2026?

Antes de que la primavera se instale por completo, hay ciertas tareas clave que no conviene postergar. La experta en orden Marie Kondo ha señalado que ordenar el hogar también ayuda a ordenar la mente, reforzando la idea de que estos hábitos tienen un impacto emocional positivo. Estos son algunos de los puntos más importantes:



Colchones y textile s: aspirar y ventilar colchones, además de lavar cortinas, alfombras y fundas, para eliminar ácaros y polvo acumulado.

s: aspirar y ventilar colchones, además de lavar cortinas, alfombras y fundas, para eliminar ácaros y polvo acumulado. Ventanas y persianas: limpiar vidrios, marcos y cortinas enrollables para mejorar la entrada de luz natural.

limpiar vidrios, marcos y cortinas enrollables para mejorar la entrada de luz natural. Armarios y ropa de temporada : ordenar, guardar prendas de invierno y revisar qué ropa ya no se utiliza.

: ordenar, guardar prendas de invierno y revisar qué ropa ya no se utiliza. Electrodomésticos : limpiar por dentro y por fuera heladera, horno, microondas y lavarropas, zonas donde suele acumularse suciedad invisible.

: limpiar por dentro y por fuera heladera, horno, microondas y lavarropas, zonas donde suele acumularse suciedad invisible. Zonas olvidadas: detrás de muebles, debajo de la cama, zócalos y rejillas de ventilación, espacios donde se concentra polvo con facilidad.

¿Cómo mantener la casa limpia y fresca en primavera según los expertos?

Más allá de la limpieza profunda, los especialistas recomiendan adoptar pequeños hábitos que ayuden a mantener el hogar en buen estado durante toda la temporada. La referente en limpieza sostenible Bea Johnson sugiere optar por productos naturales como vinagre, bicarbonato y limón. Estos son efectivos y menos agresivos para el ambiente.

También es importante mantener la ventilación diaria y aprovechar la luz natural, ya que ayuda a reducir la humedad y mejorar la calidad del aire. Además, se recomienda incorporar plantas, ya que aportan frescura y contribuyen a un ambiente más saludable.

Preparar la casa para la primavera no requiere grandes esfuerzos, sino organización y constancia. Con estas tareas esenciales, es posible disfrutar de un espacio más limpio, luminoso y armonioso: listo para acompañar la energía renovadora de la nueva estación.