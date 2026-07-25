Sigue celebrando el Día del Tequila al estilo de una MasterChef 24/7: los resfrescantes cócteles de la Chef Zahie

La Chef de MasterChef 24/7 comparte con los fans del reality culinario sus mejores recetas a través de las redes sociales. Estos son dos cócteles ideales para disfrutar durante la temporada: un cóctel de mango y una elegante mezcla floral. Estas deliciosas y refrescantes preparaciones son perfectas para seguir celebrando el Día Nacional del Tequila, que se conmemoró este jueves 24 de julio.

Las recetas que combinan el sabor de esta emblemática bebida mexicana con ingredientes frescos y llenos de color. La jueza de MasterChef México 2026 presentó en Instagram dos propuestas de coctelería que destacan por su sencillez, presentación y equilibrio de sabores, ideales para preparar en casa durante una reunión o una tarde de verano.

La Chef Zahie Téllez considera que hay 2 participantes que se están esforzando mucho en MasterChef 24/7|ESPECIAL

MasterChef 24/7: Los cócteles con tequila de la Chef Zahie

En el Día Nacional del Tequila se busca reflexionar, conmemorar y reconocer esta bebida originaria y su prestigio internacional y las preparaciones de la Chef Zahie son idelaes. Primero, un refrescante cóctel de mango, bebida que aprovecha la dulzura natural de esta fruta tropical y la combina para crear una mezcla cremosa y llena de sabor. La segunda apuesta por un perfil más sofisticado.

Ingredientes:



30 ml de tequila

1 mango completo, pelado y picado

Limón

Chile en polvo

Chamoy

Preparación:



En la licuadora, colocar el tequila y el mango; licuar hasta obtener una mezcla suave. Pasar un gajo de limón por el borde de la copa y escarchar con chile en polvo. Servir la mezcla en la copa y terminar con un poco de chamoy.

El coctel de mango con chamoy y chile en polvo ofrece una combinación refrescante de sabores dulces, ácidos y picantes.|Instagram @zahietellez

Ingredientes:



Hielo al gusto

1 onza de tequila blanco o reposado premium

blanco o reposado premium 10 ml de jugo de limón

20 ml de jugo de naranja

20 ml de licor de flor de saúco (St-Germain o similar)

15 ml de miel de agave

1/2 limón para escarchar el borde

Sal rosada o chile piquín para el borde

Pétalos de flor de cempasúchil

Preparación:



En un mezclador, colocar hielo, tequila, jugo de limón, jugo de naranja, licor de flor de saúco y miel de agave; agitar enérgicamente de 10 a 15 segundos. Tomar una copa y escarchar el borde con limón y sal rosada o chile piquín. En el fondo, colocar unos pétalos de flor de cempasúchil. Colar la bebida en la copa y disfrutar.

Ambas recetas reflejan el estilo culinario que la Chef Zahie suele mostrar en MasterChef 24/7: preparaciones fáciles de replicar, con ingredientes que elevan la experiencia sin perder de vista los sabores mexicanos. Si buscas una forma diferente de seguir celebrando el Día del Tequila, estos dos cócteles son una excelente opción para disfrutar con creatividad y mucho sabor.

No te pierdas MasterChef 24/7 en Disney+ y de lunes a viernes en punto de las 8:30 pm y los domingos a las 8:00 a través de Azteca UNO.