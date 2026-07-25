Ibai Llanos hace HOMENAJE a Gaspi durante la Velada del Año VI con un gesto que conmovió a todo el público

Uno de los momentos más emotivos y conmovedores durante La Velada del Año VI sin duda alguna fue el homenaje que se le realizó a Gaspi, un reconocido streamer que lamentablemente falleció el pasado 14 de junio a causa de un accidente aéreo y que en 2025 se participó en La Velada del Año V.

¿Qué homenaje realizó Ibai a Gaspi en La Velada del Año VI?

El primer gesto que conmovió a todo el público en La Velada del Año VI fue la aparición sobre la mesa en la que se encontraba Ibai Llanos de los guantes rojos que utilizó Gaspi el la quinta edición del evento, un gesto que sin duda conmocionó a todo el público. Por otro lado, el straemer español, creador del evento de boxeo ameteur entre celebridades, dedicó un minuto de silencio para Gaspi además de que su familia estuvo sobre el ring y aprovechó para dar algunas palabras luego de la lamentable pérdida del influencer.

Gisel, la madre de Gaspi rompió en llanto sobre el ring así como todos los integrantes de la familia deL creador de contenido. La mamá del youtuber argentino mencionó que quería dejar la bata de su hijo que decía “Dar y que no te den”, sin embargo mencionó que evaluando la situación es mejor “Dar y que sí te den” ya que lo más importante es recibir cariño así como cuidarse y respetarse en todo momento ya que lo importante es dar amor.

¿Quién era Gaspi?

Gaspar Prim Díaz, mejor conocido en redes sociales como “Gaspi” fue un reconocido creador de contenido, tenía tan solo 23 años de edad. En sus vídeos destacaba la comedia y las entrevistas callejeras que realizaba. Con el tiempo se ganó el cariño del público así como todo su apoyo, como fue en el caso de la Velada del Año V, en donde el influencer se sometió a un cambio físico radical, mismo que logró con buenos hábitos en su dieta.