México le gana a España, Natalia MX DERROTA a Clersss en La Velada del Año VI; así fue el momento

Los primeros enfrentamientos de La Velada del Año ya han terminado y los resultados fueron inesperados para muchos en el Estadio La Cartuja de Sevilla, España, ya que las Clersss y Fabiana Sevillano, ambas españolas perdieron. La mexicana Natalia MX, quien se enfrentó contra Clersss fue la total GANADORA, por decisión unánime de los 6 jueces internacionales, (España, México, Colombia, Argentina, Japón y Montenegro).

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¿Quién es Natalia MX, la ganadora de la Velada del Año 6?

Natalia MX es una reconocida streamer y creadora de contenido mexicana que ha destacado en áreas como los videojuegos (uno al que más enfoque le ha puesto es “Valorant”) y el fútbol. Actualmente es presidenta de Cuervos en la Queens League Americas. Es muy activa en redes sociales como Twitch, TikTok e Instagram. Tiene 26 años de edad ya que nación el 01 de abril del 2000. En la Velada del Año 6 su rival fue la influencer Clersss, una famosa creadora de contenido española enfocada en temas de humor y estilo de vida. En dicho combate la mexicana salió victoriosa luego de un enfrentamiento lleno de tensión, golpes estrategicos y una euforia impresionante el el público del Estadio La Cartuja de Sevilla, en España. Luego de que el réferi diera pausa al último segundo del combate los asistentes comenzarona gritar de euforia y emoción y a pesar de no haber conseguido la victoria, Clerss reconoció el esfuerzo de su contrincante ya que mencionó el gran valor que Ntaalia tuvo para subirse al ring.