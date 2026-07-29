4 tintes de pelo que iluminan el rostro y quitan años después de los 50: son ideales para el verano
Si tienes más de 50 años y estás pensando en cambiar de look por un estilo que te favorezca, estos tintes de pelo son perfectos para verte radiante.
Elegir correctamente los tintes de pelo puede hacer la diferencia en el rostro, en especial si se apuesta por colores que iluminen la piel y suavicen las facciones para un look rejuvenecido. Y en el caso de las mujeres mayores a 50 años, existen varios estilos que son favorecedores, se ven naturales y quedan espectaculares para la temporada de verano.
¿Cuáles son los mejores tintes de pelo para mujeres 50+? 4 colores que son tendencia y le favorecen a todas
Castaño avellana. El pelo castaño no tiene que ser aburrido, mucho menos ahora que ya hay tantas opciones para modernizarlo y que luzca fabuloso, tanto en cabelleras largas como en cabelleras cortas. Una de las combinaciones infalibles en tintes de pelo perfectos para mujeres de 50 años en adelante, es el castaño con avellana, que aporta calidez a la cara y ayuda a aparentar densidad, según el sitio de The Right Hairstyles. En verano va muy bien para las pieles ligeramente bronceadas.
Rubio miel con reflejos dorados. Si eres fanática de los rubios, pero no quieres caer en las melenas demasiado decoloradas y que llegan a verse artificiales, entonces prueba con una versión amielada con toques cálidos que le queda a pieles claras y morenas. Por ejemplo, el rubio miel que tiene reflejos dorados es una excelente opción para darle luz al rostro y también para suavizar las líneas de expresión que inevitablemente se hacen presentes con la edad.
Cobrizo suave. En caso de que quieras transformar tu imagen por completo y no le temas a un cambio de look radical, el cobrizo suave es el favorito de las 50+ porque sale de lo tradicional sin verse exagerado. De acuerdo con un artículo del portal de belleza The Palette Hunts, esto es gracias a que los matices rojizos, anaranjados y un poco de rubios que conforman este tinte, le dan muchísima iluminación al rostro, enmarcan las facciones y dura radiante por varias semanas.
Caramelo claro con luces. Si no logras decidirte entre un castaño o un rubio, entonces puedes probar los tintes de pelo para mujeres a partir de 50 años que fusionan ambos estilos. Y una de las tendencias de belleza que están arrasando en verano 2026, es el llamado "caramelo cálido", que queda equilibrado, da profundidad a la melena y disimula las arrugas que se van marcando con el paso del tiempo.