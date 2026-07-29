4 tintes de pelo que iluminan el rostro y quitan años después de los 50: son ideales para el verano

Elegir correctamente los tintes de pelo puede hacer la diferencia en el rostro, en especial si se apuesta por colores que iluminen la piel y suavicen las facciones para un look rejuvenecido. Y en el caso de las mujeres mayores a 50 años, existen varios estilos que son favorecedores, se ven naturales y quedan espectaculares para la temporada de verano.

¿Cuáles son los mejores tintes de pelo para mujeres 50+? 4 colores que son tendencia y le favorecen a todas