Cómo maquillar los ojos caídos y pequeños en la piel madura para que luzca suave y con más vida

El secreto de cómo maquillar ojos caídos y pequeños en la piel madura consiste en crear profundidad con sombras suaves, iluminar los puntos estratégicos y difuminar correctamente cada producto. Esta técnica ayuda a levantar visualmente la mirada y responde a una de las dudas más comunes sobre cómo maquillar los ojos para que se vean más grandes, logrando un acabado natural que aporta frescura, luminosidad y un efecto rejuvenecedor al rostro .

Los especialistas recomiendan elegir sombras de textura ligera, fáciles de difuminar y con acabados satinados, ya que ayudan a evitar que el maquillaje marque las líneas de expresión. De acuerdo con Yahoo Shopping Beauty, las fórmulas cremosas o en polvo fino ofrecen un resultado más uniforme en los párpados maduros , favoreciendo una apariencia suave, elegante y natural .

El paso a paso para maquillar los ojos caídos y pequeños en piel madura

El primer paso es aplicar un primer para párpados o una pequeña cantidad de corrector. Este producto unifica el tono de la piel, mejora la duración de las sombras y evita que el maquillaje se acumule en los pliegues con el paso de las horas.

Primero usa corrector en los párpados.|(ESPECIAL/CANVA)

Después, utiliza una sombra mate en tonos café claro, taupe o beige medio sobre la cuenca y difumínala ligeramente hacia arriba y hacia afuera. Este truco crea un efecto inmediato de elevación , haciendo que los ojos pequeños parezcan más abiertos y que el párpado caído luzca menos pronunciado.

, haciendo que los ojos pequeños parezcan más abiertos y que el párpado caído luzca menos pronunciado. A continuación, aplica una sombra satinada o luminosa en el centro del párpado móvil y en el lagrimal . La luz en estas zonas aporta dimensión, ilumina la mirada y consigue que los ojos parezcan más grandes sin necesidad de utilizar colores demasiado intensos.

. La luz en estas zonas aporta dimensión, ilumina la mirada y consigue que los ojos parezcan más grandes sin necesidad de utilizar colores demasiado intensos. Para finalizar, delinea únicamente la línea superior de las pestañas con un trazo fino que se eleve ligeramente al final. Completa el maquillaje con máscara de pestañas, concentrando el producto en las pestañas externas. Esta combinación ayuda a levantar visualmente los ojos y aporta una expresión más descansada, fresca y juvenil.

Según los consejos de Allure, difuminar correctamente las sombras y evitar delineados demasiado gruesos permite que el maquillaje favorezca los párpados maduros. Además, recomiendan utilizar productos ligeros para conservar un acabado natural que ilumine la mirada sin endurecer las facciones.

Cómo prevenir que los ojos se vean caídos

Preparar correctamente la piel y elegir los productos adecuados puede marcar una gran diferencia en el resultado del maquillaje. Mantener el contorno de ojos hidratado, utilizar fórmulas de larga duración y evitar sombras con exceso de brillo ayuda a conseguir una mirada más fresca y luminosa.

Evita los ojos caídos.|(ESPECIAL/CANVA)

También conviene peinar y definir las cejas respetando su arco natural, ya que unas cejas bien arregladas crean un efecto visual de elevación que favorece a los ojos pequeños y caídos. Con estos sencillos hábitos y una técnica de aplicación adecuada, es posible conseguir una mirada más amplia, luminosa y llena de vida en la piel madura, sin necesidad de aplicar demasiado maquillaje.