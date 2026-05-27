Cómo lograr que no se note el crecimiento de la uña y la manicura te dure más tiempo

Para lograr que no se note el crecimiento de la uña y hacer que la manicura dure más tiempo, las expertas recomiendan optar por colores naturales, diseños degradados o minimalistas y técnicas que suavicen el contraste entre la uña natural y el esmalte. El cuidado diario de las manos y la correcta preparación de la uña también son claves para prolongar el buen aspecto.

En 2026, las tendencias beauty priorizan una manicura práctica y de bajo mantenimiento. Por eso, cada vez más personas buscan estilos que no solo sean elegantes, sino también funcionales, capaces de mantenerse prolijos durante más tiempo sin que el crecimiento resulte evidente.

5 trucos de manicura para disimular el crecimiento de la uña

Elegir tonos nude o translúcidos: los colores cercanos al tono natural de la uña generan una transición más suave y hacen menos visible el crecimiento.

los colores cercanos al tono natural de la uña generan una transición más suave y hacen menos visible el crecimiento. Apostar por diseños degradados u ombré: los difuminados ayudan a evitar líneas marcadas y prolongan visualmente la duración de la manicura.

los difuminados ayudan a evitar líneas marcadas y prolongan visualmente la duración de la manicura. Micro francesa o francesa difuminada: una línea fina y delicada en la punta mantiene un aspecto elegante sin generar un contraste fuerte cuando la uña crece.

una línea fina y delicada en la punta mantiene un aspecto elegante sin generar un contraste fuerte cuando la uña crece. Manicura 'negative space': dejar partes de la uña al natural permite integrar el crecimiento dentro del diseño.

dejar partes de la uña al natural permite integrar el crecimiento dentro del diseño. Usar top coat cada pocos días: reaplicar brillo ayuda a mantener el esmalte fresco y evita que se vea opaco o desgastado.

La educadora internacional y fundadora de Scratch Magazine, Alex Fox, ha explicado en publicaciones especializadas que las manicuras más duraderas visualmente son aquellas que trabajan con la naturalidad de la uña. Por eso recomienda evitar contrastes extremos entre la base natural y el esmalte para prolongar el efecto prolijo.

¿Cómo hacer que la manicura dure más tiempo?: cuidados clave según expertas

Además del diseño, la duración de una manicura depende en gran parte de los cuidados diarios. Una uña hidratada y bien preparada retiene mejor el esmalte y evita quiebres o levantamientos prematuros.

Entre las recomendaciones más importantes de las expertas se encuentran:



Aplicar aceite de cutículas diariamente para mantener la flexibilidad de la uña.

Utilizar guantes al limpiar o manipular productos químicos.

Evitar usar las uñas como herramienta para abrir objetos.

Limar suavemente los bordes si aparecen pequeñas roturas.

Elegir bases fortalecedoras antes del esmalte.

La especialista en cuidado de uñas Dr. Dana Stern, reconocida dermatóloga enfocada en salud ungueal, sostiene que la hidratación y la protección son fundamentales para conservar tanto la salud de la uña como la duración de la manicura. Nailpro destaca que las tendencias actuales favorecen diseños naturales precisamente porque envejecen mejor visualmente.

Así, la clave de una manicura duradera no está solo en el esmalte, sino en elegir estilos inteligentes y acompañarlos con cuidados simples que mantengan las uñas impecables durante más tiempo.