Long Bob 2026: Cómo llevar el corte de cabello más elegante del año

El long bob es un corte de cabello que se destaca por llevar una melena media, siendo una gran alternativa para quienes desean mantener una cabellera ligeramente más corta, pero no en exceso. Además de destacarse por ser la alternativa más elegante del año.

Por eso, si para el 2026 no sabes qué cambio de look hacerte, esta es la mejor alternativa. Para que la puedas lucir, te detallaremos algunas formas que puedes usar para llevar el peinado.

¿Cómo llevar el long bob?

El long bob, debido a su longitud, tiene la gran ventaja de poder llevarlo de diversas formas, logrando lucir un estilo diferente cada día y estilizando los mechones. Si consideras hacerte el corte de cabello más elegante del 2026, considera las siguientes opciones:

Con ondas para obtener un estilo moderno y darle más volumen.

Liso y recto para obtener un estilo más elegante

Con flequillo abierto o de cortina para enmarcar el rostro, una gran opción para quienes tienen una cara alargada.

Asimétrico, que consiste en dejarlo corto de atrás y en la parte frontal más largo; permite suavizar la mandíbula y alarga el rostro.

Con capas invisibles, ideal para quienes tienen una melena rizada; les ayudará a controlar el volumen.

Son grandes opciones que te permiten estilizar diferente tu melena, además de lograr adaptarlas a los gustos, rostro y tipo de cabello que tenga cada persona. Opta por cualquiera de las recomendaciones que te proporcionamos.

¿Qué diferencia hay entre el long bob y el clavicut?

Es usual que el clavicut sea confundido con el long bob, debido a que son peinados que visualmente se parecen, pero son diferentes. La característica que los diferencia es notablemente la longitud de cada uno.

Por un lado, el clavicut se destaca por su longitud, que es a nivel de las clavículas, por eso tiene ese nombre, mientras que el otro corte se destaca por ir por debajo de la barbilla. Al ir al salón de belleza podrás fácilmente identificar el corte de cabello que deseas llevar para el 2026 y lucir más elegante.