3 cortes de pelo para mujer, para que puedan recibir la energía del equinoccio de la primavera 2026

En esta ocasión te diremos cuáles son los 3 cortes de pelo para mujeres que quieran recibir toda la energía del Equinoccio de Primavera 2026; este fenómeno natural se dará el 20 de marzo en punto de las 08:46 horas, tiempo del centro del país. Cabe señalar que, algunos expertos en belleza han revelado que, es bueno cortar el cabello en este tipo de sucesos, ya que afecta la salud y crecimiento, pero, en esta fecha, al parecer la melena crece más rápido.

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3 cortes de pelo para mujeres que quieran recibir la energía del Equinoccio de Primavera 2026

Butterfly cut

Uno de los 3 cortes de pelo para mujeres que quieran recibir la energía del Equinoccio de Primavera 2026 es el Butterfly Cut, este estilo también es conocido como Corte Mariposa y además de acuerdo con algunos expertos de belleza, este será uno de los más pedidos. Esta opción se caracteriza con un flequillo cortina y capas largas; lo cual logra un movimiento que aporta volumen a la melena y mucha frescura; además es recomendable para aquellas mujeres que tienen rostros alargados u ovalados, aporta dinamismo y sobre todo, permite peinarse de dos formas.

Pixie Cut

Otra opción de corte de pelo es el Pixie Cut, esta opción es para aquellas mujeres que quieren hacer un cambio radical, además proporciona un estilo fresco y lleno de personalidad, además, algunos expertos en belleza aseguran que quien ocupa este corte llega a rejuvenecer 8 años en el rostro de la fémina gracias a que resalta los pómulos y además suaviza las líneas de expresión.

|Foto de cottonbro studio/Rachel Claire

Bob Pulido

Terminamos con el Bob Pulido, este es un estilo corto que se hace popular en la primavera; su característica principal es que se ve elegante, da líneas definidas y además funciona en cabello finos, ya que les da volumen, pero, si la melena es gruesa, hace que sobresalgan la silueta; es versátil y se adapta a cualquier tipo de rizo o las formas de la cara de la mujer.

