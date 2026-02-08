6 alimentos que te tranquilizan después de un temblor como el de HOY 8 de febrero, que hizo sonar la alerta sísmica

Estos son los 6 alimentos que te tranquilizan tras haber escuchado la alerta sísmica , la cual se activó hoy domingo 8 de febrero de 2026 en punto de las 15:42 horas tiempo del centro de México. Entre las opciones puedes beber un té de manzanilla, si no tienes problemas con el azúcar un chocolate, hacerte una infusión de Lavanda, comer un poco de pescados azules, consumir un poco de yogur o almendras.

¿Por qué estos alimentos tranquilizan?

Uno de los alimentos que tranquilizan a las personas tras un susto, en este caso, el que se provocó por la activación de la alerta sísmica , es el yogur; este producto cuenta con probióticos que favorecen a la salud intestinal; puesto que, el sistema se relaciona directamente con el estado de ánimo, por lo que, un intestino saludable reduce el estrés y mejora la respuesta del cuerpo a los sustos o incluso la ansiedad.

Los pescados azules como el salmón o la sardina y el atún cuentan con propiedades como ácidos grasos omega 3, los cuales regulan el sistema nervioso y sobre todo, a disminuir de ansiedad y estrés; por lo que, de acuerdo con algunos estudios, si se consumen ayudan a mantener un estado de ánimo muy relajado.

Las infusiones de lavanda (como té) son ideales para relajarte; ya que tienen propiedades que han sido comprobadas y se ocupan para ayudar a disminuir la frecuencia cardíaca y tener tranquilidad, incluso se pueden ocupar como aromaterapia.

El chocolate tiene flavonoides y magnesio, los cuales disminuyen los porcentajes de estrés en las personas; y además mejoran el estado de ánimo. Este alimento estimula de manera directa la producción de serotonina, un neurotransmisor que se asocia con la sensación de bienestar y calma.

La planta como la manzanilla es muy conocida como un calmante y por sus compuestos como la apigenina, misma que actúa en el sistema nervioso y reduce la ansiedad y provoca la relajación; además una de las mejores opciones es tomarla en un té.

Las almendras tienen un químico llamado L-fenilalanina, la cual ayuda a que el cerebro produzca adrenalina y dopamina; esto hace que te sientas más tranquilo y sobre todo mejorarán la concentración; de igual manera hacen que los sustos pasen de manera más rápida.