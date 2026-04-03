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Equipo Azul revela secretos en vivo: Romance, risas y confesiones en Exatlón México

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Equipo Azul revela secretos en vivo: Romance, risas y confesiones en Exatlón México
Equipo Azul revela secretos en vivo: Romance, risas y confesiones en Exatlón México

Escrito por: Hugo Pantoja

Los integrantes del Equipo Azul de la novena temporada de Exatlón México protagonizaron un live grupal lleno de momentos divertidos, confesiones y cercanía con sus seguidores, lo que les permitió recobrar fuerzas ante la recta final de la semana 27.

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Evelyn lidera la dinámica con los fanáticos

Evelyn tomó la palabra para presentar a sus compañeros, quienes respondieron a todas las preguntas de los seguidores en un ambiente relajado y lleno de buena vibra. Los fans enviaron mensajes de apoyo, destacando el cariño que el público ha desarrollado por el equipo a lo largo de la temporada.

Uno de los momentos que más llamaron la atención fue cuando los atletas bromeaban sobre quién es el más dormilón de la escuadra, señalando todos a Alexis, lo que provocó diversos comentarios entre los seguidores y los atletas.

Leo y Katia llaman la atención de los fans

Sin lugar a dudas, uno de los temas que más llamó la atención fue cuando los fanáticos le preguntaron directamente a Leo que cuándo se harían novios él y Katia, a lo que de manera seria el atleta respondió que, a pesar de lo que se ha visto a lo largo de la contienda, ellos pretenden hacer las cosas de la mejor manera en cuanto salgan de los circuitos, aunque aseguró que ya prácticamente son novios.

Un equipo unido rumbo a la recta final

Durante el live se pudo observar una faceta más cercana entre los atletas y el público, quienes son parte fundamental del desarrollo de las contiendas. No te pierdas nada de la recta final de la novena temporada, solo por Azteca UNO.

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