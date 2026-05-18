El reto de 40 días que promete cambiar tu mente, tu rutina y hasta tu casa

No existen trucos de magia que te ayuden a transformar tu entorno, pero sí retos que te pueden impulsar a modificar tus hábitos y con ello transformar tu vida cotidiana. Ahora te contamos qué es el reto de los 40 días y cómo podrá ayudarte reconfigurar tu mentalidad y optimizar tus hábitos cotidianos.

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El reto de los 40 días es una metodología que busca transformar la mente, para mejorar hábitos cotidianos y purificar el entorno físico mediante autodisciplina y el orden. Es importante señalar que, de los 4 días, 21 de ellos son para acentuar hábitos básicos. Con este concepto se busca inspirar corrientes como el minimalismo, el método (Order, Mind, Movement) y retos de enfoque integral aplicables desde el hogar.

¿Cómo llevar a cabo el reto de los 40 días?

Día 1 a 15: Cambiar tu mente

El inicio del cambio comienza en la mente, en el enfoque inicial para reducir el desorden mental y la fatiga cognitiva por medio de la reprogramación de pensamientos.

Puedes comenzar con actos como el evitar los pensamientos negativos, generar hábitos de autocuidado como redactar tus pensamientos antes de comenzar el día y, sobre todo, eliminar la dependencia a las notificaciones innecesarias.

Reto de los 40 días

Del día 16 al 30

Una vez que se genere una rutina que logre despejar la mente, es hora de tomar acción y comenzar la reestructuración del tiempo mediante hábitos innegociables.

Debes realizar de manera inmediata cualquier actividad que requiera menos de 5 minutos de acción.

Dentro de tu rutina cotidiana, planea al menos 30 minutos de actividad física.

Una hora antes de comenzar tu rutina de sueño, desconéctate de todas las pantallas y planea una rutina fija para descansar.

Reto de los 40 días

Transforma tu entorno

Para finalizar estos 40 días de transformación, es importante comenzar a cambiar tu entorno físico desde la conciencia.

Una actividad primordial es depurar objetos que no sumen bienestar o utilidad; además, procura el mantener superficies limpias sin amontonar objetos.

Dedica al menos 20 minutos diarios a organizar espacio por espacio de tu hogar.

Reto de los 40 días|Imagen de Canva-zale

Si logras seguir estos consejos cotidianos, al finalizar los 40 días de proyecto, el cambio será inminente, por lo que solo será cuestión de mantener el orden mental y físico para transformar tu vida por completo.