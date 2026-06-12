Este es el lugar correcto para colocar el potus y que tenga hojas más grandes

El potus es una de las plantas de interior más populares debido a que son muy lindas, pero también resistente. Sin embargo, muchos desconocen que el lugar donde se la coloca es importante para que sus hojas crezcan más grandes.

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Si buscas una planta con un follaje abundante, brillante y lleno de color pues presta atención a estos consejos sobre los lugares para transformar por completo su aspecto y favorecer un crecimiento mucho más vigoroso.

No dejes al azar ninguno de los datos debido a que ellos son los que hacen la diferencia en cuanto a una planta aburrida o una planta con vida y follaje frondoso.

¿Dónde colocar el potus?

Primero tienes que tener en cuenta que el potus necesita luz indirecta no elijas zonas de poca luz porque pierde coloración y las hojas son más uniformes. Es decir cerca de una ventana con orientación este u oeste, donde reciba luz intensa pero tamizada por cortinas.

En el caso de que esté en un sitio muy oscuro puedes utilizar luz artificial de espectro completo. Rotar la maceta periódicamente evita que la planta se estire hacia un solo lado.

Coloca el potus en cocinas o baños bien iluminados puede ser beneficioso. También colócalos cerca de un humidificador o agrupar varias plantas para crear una capa de humedad. En cuanto al sustrato debe ser una mezcla bien aireada y de buen drenaje.

Los mejores rincones son:

Ubicar la planta en estanterías altas o en macetas colgantes permite que sus tallos cuelguen libremente.

Coloca en cuartos de baño con buena ventilación.

Para que la planta mantenga un aspecto compacto y frondoso, es útil rotar la maceta cada pocas semanas y realizar podas selectivas.

Debes mantener la planta lejos de los niños y perros para que no haya riesgo de que puedan ingerirlas ya que son tóxicas.