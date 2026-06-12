Esta es la manera correcta de lavar brochas de maquillaje
Es importante realizar la limpieza constantemente para que no haya acumulación de bacterias.
Las brochas de maquillaje son unas increíbles herramientas a la hora de realizar los maquillajes que deseamos, pero con el uso contante se ensucian. Es por esto que la limpieza es sumamente importante.
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A la hora de lavar las brochas es importante humedecer las cerdas con agua tibia, frotarlas suavemente con jabón neutro o champú de bebé y dejarlas secar en posición horizontal. El error que más cometen y que deben evitarlo es mojar la base del mango, lo que disuelve el pegamento y desprende los pelos.
¿Cuáles son los pasos para lavar las brochas?
Pasos para lavar las brochas
Humedecer: Coloca las cerdas bajo el agua tibia con la punta hacia abajo.
Evitar la virola: Mantén el agua lejos de la parte metálica del mango.
Aplicar jabón: Debes colocar una gota de champú suave en la palma o en un limpiador de silicona.
Frotar: En este caso tienes que realizar movimientos circulares suaves con la brocha hasta generar espuma.
Enjuagar: A la hora de hacer el enjuague pasa las cerdas por agua limpia manteniendo la brocha inclinada hacia abajo.
Repetir: Deberás repetir nuevamente los pasos hasta que el agua o la espuma no salen totalmente transparentes.
Escurrir: Presiona las cerdas suavemente con los dedos para quitar el exceso de agua.
Secar: Extiende las brochas de forma horizontal sobre una toalla en un lugar ventilado.
Qué productos utilizar
Los productos que tienes que usar si o si son:
- Champú de bebé: Ideal para limpiar profundamente sin resecar las fibras naturales o sintéticas.
- Jabón para platos: Excelente opción casera para quitar bases pesadas o productos en crema.
- Limpiadores específicos: Marcas especialistas ofrecen geles diseñados para cuidar el pelo de tus herramientas.
- Accesorios de silicona: Tapetes o texturas de goma ayudan a remover el maquillaje incrustado rápidamente.
Frecuencia recomendada
Si las brochas son para productos líquido debes lavarlas una vez por semana para que no contenga bacterias y ocasionen problemas en la piel. Brochas para polvos puede extenderse hasta dos semanas.