Esta es la manera correcta de lavar brochas de maquillaje

Las brochas de maquillaje son unas increíbles herramientas a la hora de realizar los maquillajes que deseamos, pero con el uso contante se ensucian. Es por esto que la limpieza es sumamente importante.

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A la hora de lavar las brochas es importante humedecer las cerdas con agua tibia, frotarlas suavemente con jabón neutro o champú de bebé y dejarlas secar en posición horizontal. El error que más cometen y que deben evitarlo es mojar la base del mango, lo que disuelve el pegamento y desprende los pelos.

¿Cuáles son los pasos para lavar las brochas?

Pasos para lavar las brochas

Humedecer: Coloca las cerdas bajo el agua tibia con la punta hacia abajo.

Evitar la virola: Mantén el agua lejos de la parte metálica del mango.

Aplicar jabón: Debes colocar una gota de champú suave en la palma o en un limpiador de silicona.

Frotar: En este caso tienes que realizar movimientos circulares suaves con la brocha hasta generar espuma.

Enjuagar: A la hora de hacer el enjuague pasa las cerdas por agua limpia manteniendo la brocha inclinada hacia abajo.

Repetir: Deberás repetir nuevamente los pasos hasta que el agua o la espuma no salen totalmente transparentes.

Escurrir: Presiona las cerdas suavemente con los dedos para quitar el exceso de agua.

Secar: Extiende las brochas de forma horizontal sobre una toalla en un lugar ventilado.

Qué productos utilizar

Los productos que tienes que usar si o si son:

Champú de bebé: Ideal para limpiar profundamente sin resecar las fibras naturales o sintéticas.

Jabón para platos: Excelente opción casera para quitar bases pesadas o productos en crema.

Limpiadores específicos: Marcas especialistas ofrecen geles diseñados para cuidar el pelo de tus herramientas.

Accesorios de silicona: Tapetes o texturas de goma ayudan a remover el maquillaje incrustado rápidamente.

Frecuencia recomendada

Si las brochas son para productos líquido debes lavarlas una vez por semana para que no contenga bacterias y ocasionen problemas en la piel. Brochas para polvos puede extenderse hasta dos semanas.