Conoce el mejor lugar para poner el plato de tu mascota, según los expertos

Es muy cierto que cuando se tiene una mascota en casa, esta debe de contar con sus espacios para comer y beber agua, además de tener los utensilios adecuados para el cuidado de su alimentación.

Recordemos que, en los últimos años, los perros se han convertido en parte fundamental de las familias, principalmente, porque las tendencias han comenzado a marcar que muchas personas prefieren tener perros o gatos antes que hijos, por lo que su cuidado se ha vuelto más detallado, al igual que el tipo de alimentación que tienen y la convivencia.

¿En dónde se debe colocar el plato de tu mascota?

Por ese motivo, todas las decisiones sobre su cuidado son importantes, entre ellas el plato de su comida, el cual se debe de tener en una posición adecuada para reducir el estrés y favorecer el bienestar de las mascotas.

Los expertos recomiendan que los utensilios de los alimentos de sus compañeros deben estar donde la familia pasa más tiempo, ya que refuerza el vínculo y facilita que el animal se sienta acompañado al momento de estar comiendo.

Cabe mencionar que esto dependerá del tipo de lomito que se tenga, pues en muchas ocasiones los que son más desconfiados o temerosos, necesitan tener una área tranquila y donde se puedan sentir seguros. Aunque sin importar el tipo de perrito, es indispensable que el lugar que se elija sea un sitio limpio y que se mantenga siempre con la mayor higiene posible por su salud.

En cuanto a los gatos, es recomendable tener su comedero en zonas abiertas, preferibles lejos de los rincones, pues los gatos pueden llegar a rechazar la comida por la mezcla de olores, pues son un poco más especiales en esas cosas.

