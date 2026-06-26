Cuando se escucha la palabra pan, todos lo relacionan con ese alimento adictivo, que es difícil dejar de comer, sobre todo cuando se sigue una dieta o plan alimenticio, pues no se puede probar solo uno. Pero lo que muy pocos saben es que significa otra cosa que no tiene nada que ver con comida, según la RAE, que dio su veredicto final sobre si se dice buen día o buenos días: la forma correcta de saludar.

De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, pan significa órgano sexual de la mujer, cuyos sinónimos son la vulva o la vagina. Esto es muy utilizado en algunos países de Sudamérica y Centroamérica, como lo son Bolivia, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Quizá o quizás: esta es la manera correcta de escribirlo, según la RAE (y qué significa cada una).

Qué significa la palabra “pan”, según la RAE: te dará asco al saber porque no es una comida|IA

Los otros significados de pan

La palabra pan, sobre todo en México, se relaciona con el alimento que consiste en una masa de harina, con ingredientes de trigo, levadura y agua, para después ser cocida en un horno. A este alimento también se le conoce por diferentes maneras: hogaza, barra, chapata, pistola, panecillo, mollete, chuso y baguette.

Asimismo, la palabra se utiliza para referirse a la manera de ganarse el alimento o sustento; por ejemplo: “trabajo para ganar el pan”, que no es más que otra cosa que conseguir dinero mediante el esfuerzo y sudor en la frente. Sin duda, esta es una de las expresiones más representativas de los mexicanos.

Pan también se le conoce a la hoja de harina cocida que sirve para hacer hostias u obleas. Además de que así se le llama a la cama fina de oro, plata u otros metales que sirve para dorar o platear las joyas.

