El truco casero para conseguir unas ondas sin calor este verano
Las trenzas coreanas se han convertido en una de las técnicas más populares para lograr ondas definidas sin utilizar el calor nocivo de planchas ni rizadores. Este truco casero protege la fibra capilar y permite conseguir un peinado natural con muy poco esfuerzo.
El truco casero para conseguir unas ondas sin calor este verano consiste en hacer trenzas coreanas antes de dormir. Esta técnica, que se ha viralizado en TikTok y otras redes sociales, permite despertar con un cabello ondulado, con movimiento y libre del daño que pueden provocar las herramientas térmicas cuando se usan con frecuencia.
Muchas personas buscan alternativas que reduzcan el tiempo de peinado y eviten la exposición del cabello al calor. En ese contexto, los métodos de peinado sin herramientas térmicas han ganado protagonismo entre estilistas y expertos en cuidado capilar. Los mismos destacan que minimizar el uso de planchas y secadores ayuda a preservar la hidratación, el brillo y la salud del pelo.
¿Cómo hacer las trenzas coreanas para conseguir ondas sin calor?
Aunque su nombre pueda parecer complejo, las trenzas coreanas son muy fáciles de realizar. A diferencia de una trenza tradicional desde la raíz, este peinado comienza enrollando los mechones delanteros hacia atrás antes de unirlos en una trenza clásica de 3 cabos.
Para obtener un mejor resultado, los especialistas recomiendan seguir estos pasos:
- Cepillar bien el cabello: desenredar completamente la melena ayuda a conseguir ondas más uniformes.
- Aplicar un sérum o aceite capilar: un producto hidratante reduce el frizz y aporta mayor definición al peinado.
- Dejar el cabello ligeramente húmedo: no debe estar empapado, sino con un pequeño grado de humedad para que la forma se fije mejor durante la noche.
- Dividir el cabello en dos secciones: se realiza una trenza a cada lado de la cabeza.
- Enrollar los mechones superiores: en la parte frontal, el cabello se va incorporando mediante pequeños giros antes de continuar con una trenza tradicional de 3 cabos.
- Dormir con las trenzas: al soltarlas por la mañana, el cabello conserva unas ondas naturales y con movimiento.
La estilista Jen Atkin, fundadora de la firma de cuidado capilar Ouai y reconocida por trabajar con celebridades internacionales, ha destacado en distintas entrevistas que los peinados sin calor son una excelente alternativa para reducir el desgaste de la fibra capilar y mantener el cabello más saludable a largo plazo.
¿Por qué los expertos recomiendan evitar el calor para crear ondas?
El uso frecuente de planchas, rizadores y secadores a temperaturas elevadas puede afectar la cutícula del cabello. Esto favorece la sequedad, la pérdida de brillo y la aparición de puntas abiertas.
@soyalerios5
¿Me entendieron? No sé porque es tan difícil explicar como hacer UNA TRENZA!!🥴😂♬ sonido original - Soyalerios
La Academia Americana de Dermatología (AAD) recomienda limitar la exposición al calor y utilizar protectores térmicos cuando sea necesario, ya que estas medidas ayudan a minimizar el daño capilar. Estos son los beneficios de las trenzas coreanas:
- Reducen el daño térmico
- Son fáciles de hacer en casa
- Ahorran tiempo por la mañana
- Ayudan a controlar el frizz: especialmente si se utiliza un aceite o sérum antes del peinado.
- Aportan ondas naturales: el resultado es más suave y menos estructurado que el obtenido con una plancha.
@lulurasnu trenzas coreanas 🫐 #kbeauty #wonyoungism #tutorial #haircare #hairtok ♬ original sound - kary
La tricóloga Anabel Kingsley, consultora de la clínica Philip Kingsley, ha explicado que disminuir el uso de herramientas térmicas puede contribuir a mantener la cutícula más protegida y preservar la elasticidad natural del cabello. Esto es especialmente útil en melenas secas o tratadas químicamente.