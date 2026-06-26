El truco casero para conseguir unas ondas sin calor este verano consiste en hacer trenzas coreanas antes de dormir. Esta técnica, que se ha viralizado en TikTok y otras redes sociales, permite despertar con un cabello ondulado, con movimiento y libre del daño que pueden provocar las herramientas térmicas cuando se usan con frecuencia.

Muchas personas buscan alternativas que reduzcan el tiempo de peinado y eviten la exposición del cabello al calor. En ese contexto, los métodos de peinado sin herramientas térmicas han ganado protagonismo entre estilistas y expertos en cuidado capilar. Los mismos destacan que minimizar el uso de planchas y secadores ayuda a preservar la hidratación, el brillo y la salud del pelo.

¿Cómo hacer las trenzas coreanas para conseguir ondas sin calor?

Aunque su nombre pueda parecer complejo, las trenzas coreanas son muy fáciles de realizar. A diferencia de una trenza tradicional desde la raíz, este peinado comienza enrollando los mechones delanteros hacia atrás antes de unirlos en una trenza clásica de 3 cabos.

Para obtener un mejor resultado, los especialistas recomiendan seguir estos pasos:



Cepillar bien el cabello: desenredar completamente la melena ayuda a conseguir ondas más uniformes. Aplicar un sérum o aceite capilar: un producto hidratante reduce el frizz y aporta mayor definición al peinado. Dejar el cabello ligeramente húmedo: no debe estar empapado, sino con un pequeño grado de humedad para que la forma se fije mejor durante la noche. Dividir el cabello en dos secciones: se realiza una trenza a cada lado de la cabeza. Enrollar los mechones superiores: en la parte frontal, el cabello se va incorporando mediante pequeños giros antes de continuar con una trenza tradicional de 3 cabos. Dormir con las trenzas: al soltarlas por la mañana, el cabello conserva unas ondas naturales y con movimiento.

La estilista Jen Atkin, fundadora de la firma de cuidado capilar Ouai y reconocida por trabajar con celebridades internacionales, ha destacado en distintas entrevistas que los peinados sin calor son una excelente alternativa para reducir el desgaste de la fibra capilar y mantener el cabello más saludable a largo plazo.

¿Por qué los expertos recomiendan evitar el calor para crear ondas?

El uso frecuente de planchas, rizadores y secadores a temperaturas elevadas puede afectar la cutícula del cabello. Esto favorece la sequedad, la pérdida de brillo y la aparición de puntas abiertas.

@soyalerios5 ¿Me entendieron? No sé porque es tan difícil explicar como hacer UNA TRENZA!!🥴😂 ♬ sonido original - Soyalerios

La Academia Americana de Dermatología (AAD) recomienda limitar la exposición al calor y utilizar protectores térmicos cuando sea necesario, ya que estas medidas ayudan a minimizar el daño capilar. Estos son los beneficios de las trenzas coreanas:



Reducen el daño térmico

Son fáciles de hacer en casa

Ahorran tiempo por la mañana

Ayudan a controlar el frizz: especialmente si se utiliza un aceite o sérum antes del peinado.

especialmente si se utiliza un aceite o sérum antes del peinado. Aportan ondas naturales: el resultado es más suave y menos estructurado que el obtenido con una plancha.

La tricóloga Anabel Kingsley, consultora de la clínica Philip Kingsley, ha explicado que disminuir el uso de herramientas térmicas puede contribuir a mantener la cutícula más protegida y preservar la elasticidad natural del cabello. Esto es especialmente útil en melenas secas o tratadas químicamente.