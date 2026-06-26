Giovanni Medina arremete contra Fátima Bosch luego de que lo desconociera: “Se le ayudó en temas jurídicos muy delicados, muy turbios”

Recientemente el reconocido empresario mexicano habló ante los medios de comunicación y expresó que no le habían gustado las declaraciones de la Miss Universo 2025 Fátima Bosch, quien dijo no conocerlo. De acuerdo con el inversionista, las declaraciones de la modelo fueron una total falta de ingratitud.

¿Qué dijo Fátima Bosch sobre Giovanni Medina?

La Miss Universo, originaria de Tabasco, fue cuestionada por los medios sobre la relación que sostenía con el empresario Giovanni Medina, a lo que ella dijo que solo lo conocía por ser amigo de sus padre, pero que no había otro tipo de relación sentimental, “Siempre me inventan novios, van a hacer que el amor de mi vida no llegue porque, cada semana, me inventan uno diferente”, fueron algunas de las palabras de la modelo hacia la prensa. Sin embargo, Medina no tardó en responder ya que se mostró muy molesto no solo por las declaraciones de la modelo, sino por los gestos faciales que hizo, “Esas caritas no las hacía cuando recibía cosas, esas caritas no las hacía cuando se le ayudaba”, fueron algunas de las palabras que dió además de que expresó que en el pasado ayudó a la modelo en temas jurídicos “bastantes, muy delicados, muy turbios” aunque no dió más detalles sobre dichos casos legales. Por otro lado, aseguró que conocía más a Bosch que a los padres de ella, contradiciendo las recientes declaraciones de la modelo.

¿Fátima Bosch en asuntos jurídicos “muy turbios”? La modelo desconoció a Giovanni Medina y él rompió el silencio

Giovanni Medina habla sobre la autenticidad de la corona de Fátima Bosch como Miss Universo

A través de redes sociales la reconocida modelo ha recibido diversas críticas en las que algunas personas aseguran que su triunfo como Miss Universo “no fue legal” y que factores externos intervinieron para que lograra obtener la corona, señalando a su padre. Ante esto el empresario Giovanni Medina dió su punto de vista y expresó “Si algún día les dan una corona, chequen bien, denle una mordida para que vean que no vaya a ser de chocolate”, palabras que muchos usuarios interpretaron como una confirmación de que el título de la modelo podría no haber sido legal. Sin embargo, esto solo es una especulación y un rumor ya que hasta el momento no hay información o fuentes oficiales que confirmen lo contrario.