El microblading no va más: esta es la nueva técnica para que tus cejas luzcan naturales y en tendencia

El microblading está dejando paso al micrograyling: una técnica de dermopigmentación que busca corregir la falta de densidad en las cejas mediante un efecto de sombreado progresivo y personalizado. Según especialistas en dermocosmética, este método permite conseguir un resultado con "vellos más naturales" porque evita líneas demasiado definidas y adapta el diseño a la forma del rostro y el tono de piel.

En los últimos años, las tendencias en belleza han evolucionado hacia acabados cada vez más sutiles. Si antes el objetivo era dibujar pelo a pelo con un resultado muy marcado, ahora la prioridad es crear cejas con volumen, profundidad y un aspecto realista, respetando la expresión natural del rostro.

¿Qué es el micrograyling y por qué está reemplazando al microblading?

El micrograyling es una técnica de dermopigmentación que utiliza diferentes intensidades de pigmento para crear un efecto de sombras y degradados que imita la apariencia de unas cejas naturales. En lugar de generar un diseño uniforme, el profesional trabaja distintas tonalidades para aportar profundidad y evitar el aspecto rígido que puede producirse con otros métodos.

Especialistas en dermocosmética y maquillaje semipermanente explican que el éxito de esta técnica radica en su personalización. Cada tratamiento se adapta a las necesidades de la persona, analizando la densidad del vello, la forma del rostro y las zonas donde las cejas presentan menor cantidad de pelo.

Entre sus principales características destacan:



Diseño personalizado: el especialista adapta la técnica según la estructura facial y las necesidades de cada cliente.

el especialista adapta la técnica según la estructura facial y las necesidades de cada cliente. Efecto de sombreado natural: se utilizan degradados para recrear la profundidad de una ceja real.

se utilizan degradados para recrear la profundidad de una ceja real. Pigmentación no uniforme: combina distintas intensidades de color para evitar un acabado artificial.

combina distintas intensidades de color para evitar un acabado artificial. Corrección de zonas despobladas: identifica los espacios con menor cantidad de vello y trabaja específicamente sobre ellos.

identifica los espacios con menor cantidad de vello y trabaja específicamente sobre ellos. Resultado más suave: las cejas lucen definidas, pero sin el efecto de haber sido dibujadas.

De acuerdo con la Society of Permanent Cosmetic Professionals (SPCP), organización dedicada a promover buenas prácticas en maquillaje permanente, los procedimientos de dermopigmentación deben ser realizados por profesionales capacitados. Esto significa que se utilizan pigmentos aprobados y siguiendo estrictas normas de higiene y bioseguridad.

¿Cuáles son las ventajas del micrograyling frente al microblading?

Los especialistas señalan que el micrograyling responde a la tendencia actual de conseguir cejas con un acabado más natural y menos estructurado. Sus principales beneficios son:



Mayor naturalidad: el efecto degradado aporta profundidad sin crear líneas demasiado evidentes.

el efecto degradado aporta profundidad sin crear líneas demasiado evidentes. Adaptación a cada rostro: no existen diseños estándar. Cada ceja se trabaja de manera individual.

no existen diseños estándar. Cada ceja se trabaja de manera individual. Aspecto tridimensional: la combinación de sombras y pigmentos genera mayor sensación de volumen.

la combinación de sombras y pigmentos genera mayor sensación de volumen. Transición de color más suave: evita que todas las zonas de la ceja tengan la misma intensidad.

evita que todas las zonas de la ceja tengan la misma intensidad. Resultado elegante y actual: responde a la tendencia de cejas definidas, pero con apariencia natural.

Los expertos en dermocosmética también recuerdan que, como cualquier procedimiento de pigmentación semipermanente, esta tendencia requiere una valoración previa, cuidados posteriores específicos y retoques periódicos para mantener el resultado. Además, recomiendan acudir únicamente a centros especializados donde se utilicen materiales estériles y pigmentos de calidad.