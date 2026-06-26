Muere reconocida fisicoculturista de 19 años en terremoto de Venezuela; era Campeona Sudamericana

En todos los ámbitos de la sociedad se han dado a conocer tragedias ocurridas debido a los terremotos que devastaron Venezuela el 24 de junio. Una de las pérdidas que ha trascendido es la muerte de la fisicoculturista Fiorella Martínez, quien tenía tan solo 19 años.

"Expresamos nuestro más profundo sentido de pesar ante el fallecimiento de la atleta guaireña", confirmó la Federación Venezolana de Fisicoculturismo y Fitness. "Oramos por su descanso eterno. Oramos por los miles de venezolanos que hoy sufren por esta tragedia".

Se ha dado a conocer que Fiorella se encontraba acompañada de su madre y su hermana menor, Carmen y Miranda, respectivamente, durante los movimientos telúricos; desafortunadamente ellas también perdieron la vida. Hace unas horas se informó que también falleció el novio de Fiorella, Fedor Prieto Olivares.

"Siempre serás mi atleta", escribió Joel Aristiguieta, entrenador de Fiorella, en una de las historias de Instagram donde ha expresado su duelo. "Jamás lo superaré".

Quién era Fiorella Martínez

Entre los grandes logros de su carrera, con solo 19 años de edad, se encontraba ganar el Campeonato Sudamericano 2025 de fisicoculturismo, que se llevó a cabo en Quito, Ecuador. "Hoy me siento inmensamente orgullosa de lo que he logrado. Todo ha sido un proceso lleno de disciplina, fe y mucho esfuerzo", escribió la atleta en aquella ocasión. Antes de eso había ganado el derecho a ser representante de su país en aquella competencia.

Fiorella Martínez se dedicaba en particular al Women's Artistic Fitness, una disciplina que combina el fisicoculturismo con rutinas de baile y acrobacias.

Además de su trayectoria deportiva, Fiorella Martínez cursó la carrera de Odontología en la Universidad Santa María; su facultad es una de las instituciones que ha dado condolencias por el fallecimiento.

Contaba con cerca de 18 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram, donde a menudo compartía sesiones de fotos, logros deportivos, viajes o progresos de sus entrenamientos.